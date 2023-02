La senadora Piedad Córdoba de a poco va retomando sus labores en la política, después de sus problemas de salud y el proceso de extradición de su hermano Álvaro Córdoba a Estados Unidos por narcotráfico. De hecho, hace poco ella se reunió con el presidente Gustavo Petro en Casa de Nariño, con quien no se veía desde la campaña presidencial. En su reaparición, la congresista hizo una revelación que pocos sabían sobre un miembro del gabinete de Gobierno.

Piedad Córdoba contó en Revista Semana detalles de su conocida relación con Nicolás Maduro y aseguró que en Venezuela existe la democracia porque hay elecciones y son libres, según ella. Incluso, reveló el nombre de un ministro actual del Gobierno Petro que ha tenido participación en los comicios de ese país.

Relación de Nicolás Maduro con ministro de Petro

“Lo invito a que hablen con una persona que ha sido asesora permanente del presidente Nicolás Maduro en el tema electoral: el actual ministro de Transporte de Colombia, Guillermo Reyes. Lo ha asesorado en toda la parte electoral. Él ha trabajado estrechamente con él”, dijo en la revista.

Además, dio detalles de lo que ha sido el trabajo de Reyes en ese país y las veces que se lo cruzó acompañando a Nicolás Maduro. También, defendió al sistema electoral venezolano y lo comparó con el colombiano.

“Conozco a Guillermo [Reyes] hace mucho tiempo. Varias veces, en las elecciones, me encontré con Guillermo allá. Asesoraba al sistema electoral y siempre ha estado asesorándolo en ese tema. No creo que Guillermo se preste para que haya unas elecciones tramposas. Es más, no resiste el más mínimo análisis aquí cuando se las roban [las elecciones] desde la Registraduría. Allá es imposible robarse las elecciones. Imposible”, comentó en la revista.

Lo que podría ser incómodo en este caso es que la cercanía entre el ministro Reyes y Nicolás Maduro la desconoce el Partido Conservador, partido político que avaló la designación del funcionario en el Gobierno de Petro; sin embargo, para Piedad Córdoba eso “no representa ningún delito”.