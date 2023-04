Desde el pasado cambio del pico y placa, con el que la Alcaldía de Bogotá anunció la rotación que funciona actualmente, la Secretaría de Movilidad había advertido que haría una evaluación constante del tránsito para saber si debían o no hacer una nueva rotación pasados cuatro meses del año.

Pues este miércoles 12 de abril, esa secretaría confirmó que el pico y placa no tendrá cambios, al menos por ahora. Con esto, los conductores no tendrán que adecuarse a un nuevo cambio, como sucedió hace unos meses.

(Vea también: Cambiaría la revisión técnico-mecánica para estos carros en Colombia: ¿cada cuánto será?)

En rueda de prensa con la secretaria de Movilidad, Deyanira López, se confirmó esta información que les permite a los dueños de los carros saber qué días podrán usar su vehículo.

“Nos habíamos comprometido en enero que íbamos a medir la movilidad con varios indicadores. Nos hemos dado cuenta que hemos aumentado la velocidad en varios corredores”, dijo la funcionaria sobre el cambio que se hizo a final del 2022.

Según las cifras de la Secretaria de Movilidad, el balance del primer trimestre es positivo porque la velocidad aumento un 4.6 % y el tráfico vehicular se redujo en 6.8 %.

Lee También

Pico y placa en Bogotá: cómo funcionará para carros particulares

Como no habrá cambios en esta medida, la restricción de la movilidad en la capital continúa igual. Los carros con placa terminada en 1, 2 ,3 ,4 y 5 no podrán salir los días pares y los que tienen placa terminada en 6, 7, 8, 9 y 0 no podrán circular los días impares.

Asimismo, la medida funcionará desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m. Este fue el anuncio hecho en las redes sociales de la Secretaría de Movilidad.

⚠️El pico y placa para vehículos particulares NO rotará. 🚗La medida seguirá funcionando de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. así:👇 ⭕Días IMPARES pueden circular placas terminadas en 1-2-3-4-5 ⭕Días PARES pueden circular placas terminadas en 6-7-8-9-0 pic.twitter.com/bR3J6ewZMF — Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) April 12, 2023

Por ahora, las autoridades no han anunciado que los motociclistas vayan a tener pico y placa.