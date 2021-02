green

Tomando como base lo que dice el decreto, en el artículo 5 del pico y cédula, la obligación de presentar el documento de identidad para el ingreso a establecimientos públicos y entidades bancarias, llega a su fin este “19 de febrero de 2021 a las once y cincuenta y nueve horas de la noche”.

Según explicó la alcaldesa López, en rueda de prensa, la decisión de no renovar la medida del pico y cédula se tomó por la reducción de varios indicadores.

“Por fortuna, ya terminamos de pasar el segundo pico, hemos bajado en ocupación hospitalaria, estamos en el 51 %; en ocupación de UCI estamos alrededor del 60 % y tenemos un promedio de casos reportados de entre 1.000 y 1.100 diarios. Todos los indicadores han bajado”, comentó.

Es decir, a partir del sábado 20 de febrero ya no será necesario presentar la cédula para hacer trámites, pagar servicios, comprar productos, ingresar a entidades públicas y prestar servicios.

De esta medida estaban exentos los servicios de salud, las farmacias, los servicios funerarios, los hoteles, gimnasios, restaurantes, sitios recreativos, turísticos, religiosos y culturales; tales como “parques, museos, cines, teatros”, entre otros.

Alcaldía no renovará el pico y cédula en Bogotá

Esa era la pregunta que se hacían los habitantes de la capital del país, pues se esperaba si la alcaldesa Claudia López, con el aval de la Secretaría de Salud, decidía levantar la medida del pico y cédula en Bogotá.

No obstante, la mandataria de los capitalinos advirtió que el levantar el pico y cédula no quiere decir que los ciudadanos no se tengan que cuidar, y por eso pidió continuar con el uso del tapabocas y con todos los protocolos de autocuidado.

Al respecto, la alcaldesa López se pronunció sobre las medidas que no renovará y sobre las que seguirán vigentes.