En particular fueron dos los narcotraficantes con los que Uribe Vélez relacionó a Petro en su intervención de este martes en el Senado: Miguel Rodríguez Orejuela y Pablo Escobar.

Las acusaciones se dieron justo después de que el líder del Centro Democrático hablara de supuestas reuniones de su contraparte de la Colombia Humana con el jefe paramilitar Carlos Castaño.

En primer lugar, el exmandatario dijo que el exalcalde de Bogotá “debe explicar si recibió dinero de Miguel Rodríguez Orejuela”, asegurando que “un allegado de Miguel Rodríguez, en tiempo reciente, ha afirmado que le dieron un millón de dólares al señor Petro”. Uribe incluso sostuvo que esa fuente “informó sobre la persona que intervino, las cartas que se enviaron y que se utilizó el canal de Venezuela”.

Después, el expresidente hizo la otra acusación: “José Fernando Ospina Montoya, alias ‘gordo Lamba’, quien confiesa que delinquió con Pablo Escobar, afirma en audio difundido en un portal que el señor Petro se reunía con Pablo Escobar, quien le habría dado 2 millones de dólares para atacar el Palacio de Justicia”, sostuvo.

Petro intervino después y se mostró entre indignado y sorprendido por los señalamientos. “El senador Álvaro Uribe Vélez está desesperado y ya está cogiendo cualquier versión que se le atraviese, si es que las ha acogido como versiones o las está construyendo”, respondió.

Respecto a la primera acusación, Petro dijo que carecía de verosimilitud por un desfase temporal: “Oiga, Álvaro: usted está juntando a Rodríguez Orejuela con Chávez”, dijo, refiriéndose a que supuestamente recibió los dineros del Cartel de Cali por Venezuela:

“Si esa es su versión, y usted cree en eso, solamente ponga las fechas: ¿cuándo fue capturado el señor Rodríguez Orejuela y llevado a los Estados Unidos, y cuándo el señor Chávez subió al poder? ¿No fue años y años después? Entonces usted cómo puede consolidar una versión como que el señor Orejuela, seguramente a través de los Estados Unidos, desde su cárcel, extraditado, giró un millón de dólares a Chávez para que me los entregaran a mí. ¿Esa es una versión seria? Usted está desesperado”, se defendió Petro.

Miguel Rodríguez Orejuela fue capturado en 1995 y extraditado a Estados Unidos en 2005, mientras que Hugo Chávez subió al poder en 1999, aunque Uribe no habló específicamente de Chávez.

Sobre la supuesta relación con el capo Escobar, Petro dijo que “cuando vino la toma del Palacio de Justicia yo era un concejal de Zipaquirá”. Además, recordó que en ese momento estaba preso en la cárcel Modelo de Bogotá, y continuó, aprovechando para dejar una pulla: “No en los apartamenticos, como el señor [Andrés Felipe] Arias, sino en el peor de los patios de la cárcel Modelo, así que no podía recibir esa plata estando preso. Me hubieran asesinado todos los presos donde hubieran sabido que Petro tiene 2 millones de dólares en la cárcel modelo de Bogotá”, agregó.

“¿Usted está desesperado o qué es lo que le pasa con este tipo de versiones?”, comentó Petro con enojo en ese instante.

Pero el contraataque de Petro no paró ahí: “Entiendo ese desespero, es que el tema de Marta Lucía Ramírez, de sus sociedades con la mafia, de las cosas que van apareciendo, tienen que llevarlo a usted a ensuciar a todo el mundo, como si todos fueran como usted. Pero no, Uribe, no soy como usted”, replicó.

“Senador Álvaro Uribe, yo no soy como usted, así que no me plantee una historia parecida a la suya. Bautíceme como lo que soy, un revolucionario. (…) Les guste o no les guste, pero no soy como usted, senador Álvaro Uribe Vélez”, concluyó Petro.

Estas fueron las acusaciones de Uribe:

Plenaria de Senado: 16 junio, 2020

