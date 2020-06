“Siempre tuve ese temor”, dijo Ramírez en entrevista con la periodista María Isabel Rueda publicada este domingo en El Tiempo.

Sostuvo, en su diálogo con el periódico bogotano, que “toda la vida”, desde que se mantuvo en silencio, tuvo la angustia de que el caso de su hermano en algún momento se iba a conocer.

“Es una verdad que he cargado con un gran dolor toda la vida”, destacó Ramírez, aunque señaló que ese caso ha sido su motor para trabajar en contra del narcotráfico.

La vicepresidente le dijo al rotativo que desde el episodio de su hermano ha tenido sentimientos encontrados “de rabia, temor y dolor”, pero que los pudo superar gracias al valor del amor de su familia.

Además, contó que su decisión de contarle a pocas personas estaba ligada a la idea de proteger a todos los suyos y evitarles sufrimientos.

En el grupo de las personas a las que les contó están los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, pero no el actual mandatario Iván Duque.

Ramírez defendió su determinación diciendo que la relación con el presidente “surgió de una manera inversa” que con los demás.

“Él no me nombró ni me ofreció un cargo. Los dos desarrollamos una relación derivada de una coalición política para ganar juntos la presidencia de Colombia”, aseguró.