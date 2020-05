green

Gustavo Petro explicó que a pesar de que su estrategia y las encuestas le daban el mayor triunfo en la región Caribe a él, falló por la corrupción.

“¿Qué pasó? Que en el Pacífico gané más de lo que me imaginaba […] en Bogotá ganamos, más o menos, como lo esperábamos, 1’800.000 votos […] Pero en el Caribe me ganó Duque, en todo el Caribe, por 25.000 votos, y él, obviamente, juntaba sus victorias de Antioquia, la región cafetera, santanderes. Ese resultado en el Caribe fue el que quebró nuestra estrategia, no estaba en nuestras cuentas. Y fue le que le dio la victoria al presidente Duque”, detalló antes de hablar directamente de la compra de votos.

“Cuando uno ya examina el resultado en el Caribe, yo gané en las grandes ciudades: Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Riohacha, Sincelejo. Perdí en dos áreas de fuerte incidencia paramilitar, el César y Córdoba, pero perdí en la provincia. Usted mira el departamento de Bolívar, Magdalena, norte de la Guajira… y ahí ganó Duque ¿Cómo lo hizo? Lo hizo con plata. Y el ‘Ñeñe’, es uno solo del efecto de esta política. ¡Plata! Comprando votos. Y la plata en el Caribe solo sale de dos fuentes: la corrupción administrativa y, sobre todo, del narcotráfico”, dijo enfáticamente Petro a sus dos entrevistadores.

La semana pasada, Gustavo Petro publicó un audio para que se escuchara de boca del ‘Ñeñe’ lo que realmente se habló sobre él, ya que los comentarios en redes sociales se volcaron en su contra y una gran mayoría empezó a sembrar suspicacias, luego de que se pidiera una investigación a la financiación de su campaña en La Guajira, en donde arrasó en votos.

