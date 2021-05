green

Luego de que el presidente Iván Duque anunciara que los estudiantes de estratos 1, 2 y 3 tendrán acceso gratuito a la educación superior pública en el segundo semestre del 2021, desde la oposición insistieron en que esa solo es una de las políticas públicas que necesitan los jóvenes del país en materia educativa.

Gustavo Bolívar vio con buenos ojos el anuncio del mandatario, pero lo invitó a que acogiera otra propuesta liderada por el movimiento Colombia Humana: condonar las deudas con el Icetex que tienen los ciudadanos. La idea no deja de ser polémica y los detractores de ese grupo político consideran que es una medida populista y no ven tan posible su ejecución.

Bolívar habló al respecto en entrevista con Pulzo y anunció que, en caso de que sea presidente luego de las elecciones del 2022, Gustavo Petro condonará las deudas que tengan los colombianos con el Icetex. Al ser consultado por la forma como sería posible esa propuesta, el senador explicó:

“Mire los costos. Meten 14 billones en unos aviones de guerra, que no sirven para nada. Los aviones Kfir costaron un billetal y solo sirvieron para salir el 20 de julio a hacer piruetas encima de la marcha. Eso no sirve. Colombia no le puede declarar la guerra a ningún país. 14 billones. ¿Sabe cuánto vale condonar todas las deudas con el Icetex? 3,6 billones de pesos. Uno o dos aviones menos“.

El congresista criticó varias veces la forma como el Icetex financia la educación de muchos colombianos y advirtió que un eventual gobierno de Petro buscaría cambiarlo de la siguiente manera:

“Para lo único que serviría el Icetex es para que le preste dinero, sin intereses, o con intereses del Banco de la República, que son del 1,75 % anual, a la gente que quiera hacer posgrados, no a la gente que va a hacer pregrado. Si mantenemos el Icetex, yo soy partidario de que desaparezca, pero para tener una política de incentivo a la educación al doctorado, al posgrado, a las especializaciones, ahí si podría funcionar”.

En la misma entrevista, Bolívar confesó está evaluando la posibilidad de no volverse a lanzar al Senado de la República en el 2022, ya que la pandemia lo dejó con una crisis económica que necesitaría afrontar regresando a la creación de libretos para producciones televisivas. De igual manera, el senador aclaró por qué Petro no sale a marchar a las calles y en ese sentido señaló que el entorno del próximo candidato presidencial considera que su vida corre peligro en ese tipo de manifestaciones.

A continuación, el momento de la entrevista en el que el senador habló de la condonación de deudas que los colombianos tienen con el Icetex: