“Homerito falleció ayer en la aerolínea Easyfly”, escribió @mafe_echeverry18 en Instagram. “Compré el tiquete aclarando que viajaba única y exclusivamente con mi perrito”, pero “en el aeropuerto me manifiestan que no puedo viajar con él“, narró.

“Por políticas de la empresa, sin aclarar, me hicieron cambiar el modo de viaje de mi mascota (me habían dicho que podía viajar en cabina y a última hora me dijeron que debía ir en bodega). Les insistí que lo dejaran viajar junto conmigo, les insistí y les insistí pero fue no rotundo y que de lo contrario perdería mi vuelo”, prosiguió.