green

El presidente Iván Duque habló con Noticias Caracol y mucho se comentó en las redes sociales por la forma como afrontó la entrevista la periodista María Elvira Arango. A una cantidad considerable de usuarios les pareció que estuvo bien que la comunicadora ‘pusiera contra las cuerdas’ al mandatario en un par de oportunidades.

En una parte del diálogo, Arango le dijo a Duque que era terco. Lo hizo después de que el presidente presumiera que siempre ha estado abierto al diálogo con actores sociales y políticos con las que ha tenido diferencias, porque quiere trabajar junto a ellos para llegar a consensos necesarios. (Vea también: Duque dice cuánto pagaban a migrantes por participar en bloqueos y lo que les pasará)

El presidente señaló: “Yo he trabajado con alcaldes y gobernadores que son de orillas ideológicas distintas a las mías, o que hemos tenido diferencias en el pasado, pero siempre buscando el interés del ciudadano”. Al escuchar eso, la periodista acotó rápidamente: “Pero quizás ahí está la crítica. Claro, lo hemos visto, que usted habla con diferentes sectores, que usted es un tipo amplio y generoso, pero al final es terco”.

Duque no dejó que la periodista terminara su intervención luego de que le dijera terco y le respondió: “No, María Elvira. Yo en la vida me he despojado de terquedades hace mucho rato”.

Ese no fue el único momento de la entrevista en el que Arango sentó una posición dura respecto a lo que opina del presidente. Minutos antes de llamarlo terco, la periodista le dejó claro a Duque que cree que su estrategia de comunicaciones ante las críticas de la comunidad internacional no ha servido.

Cuando al mandatario le preguntaron por todos los señalamientos que recibe desde el extranjero por los abusos de la fuerza pública durante el paro nacional, este aseguró: “Hemos hecho una ofensiva desde el punto de vista comunicacional con todas nuestras embajadas, con la información en mano, no para tapar ningún hecho, para mostrar que este es un país donde los hechos se investigan”. Ahí fue cuando Arango acotó: “Pero no ha funcionado, perdón…”.

Esta misma noche, Duque también fue noticia porque anunció que dio la orden de que se despliegue la máxima capacidad operacional de la fuerza pública para desbloquear las vías del país.

La periodista fue tendencia en Twitter y muchos usuarios la felicitaron por sus comentarios y preguntas al presidente. Estas son algunas de las opiniones que se dieron minutos después:

Me encanto que María Elvira le dice terco , se tenia decir y se dijo . #NoticiasCaracol — carlos r caicedo (@carlosrcaicedo) May 18, 2021

Todos somos María Elvira en @NoticiasCaracol 👏🏻👏🏻👏🏻 — Juan Diego  (@juanchodl) May 18, 2021

-María Elvira: presidente usted es terco. -Presidente: No María Elvira. Justo lo que diría un terco. — The Time/1 (@TheTime5526) May 18, 2021

Qué pesar porque aunque Juan Roberto y María Elvira lo intentan, Duque no se deja preguntar, es terco y lo niega, cree que todo está perfecto y dice muchísimas mentiras. Es una lástima esa actitud del Presidente, es un desgaste escucharlo, es el colmo que repita siempre lo mismo — Paola Herrera (@PaoHerreraC) May 18, 2021

MARIA ELVIRA LE ACABA DE DECIR TERCO A DUQUE.

LA AMOOOOOOOOOO — Biológica sin esperanza (@AjmDuncant) May 18, 2021

Hoy ver a María Elvira Arango, haciendo una entrevista sin lambonería, da un poco de fe en el periodismo de Colombia. — Elizbeth Jimenez (@ChavitaEliza) May 18, 2021

Como le dice María Elvira a Duque : “pero al final usted es terco “ 🤭 — Daniela Aguirre (@daniaguirre211) May 18, 2021

Parce mis felicitaciones a María Elvira y en parte a Juan Roberto porque le dijeron sus buenas verdades a duque… @NoticiasCaracol he quedado sorprendido.#NoticiasCaracol #DuqueRenuncieYa #DuqueTitereDeUribe — Esteban (@Estebanbf08) May 18, 2021

#NoticiasCaracol María Elvira hablando por los colombianos — Jorge Jaraba (@jorgejaraba1998) May 18, 2021