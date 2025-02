La situación política en Colombia no está nada sencilla, pues debido a la forma de gobernar del presidente Gustavo Petro muchos de los exmandatarios se pronuncian a través de las redes sociales y otros les responden.

De hecho, en medio del panorama que se está viviendo en el país, los que volvieron a protagonizar un duro enfrentamiento fueron los expresidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, quienes alguna vez fueron aliados, pero ahora ya poco y nada se aguantan.

Todo comenzó porque en la tarde del pasado viernes 7 de febrero, Uribe publicó un video afirmando que se necesita de un nuevo Plan Colombia con el que se combata y se derrote el “narcoterrorismo”, ya que, dijo el exmandatario, Cepeda, Santos e incluso las Farc acabaron con el que había.

Para derrotar el narcoterrorismo requerimos un nuevo Plan Colombia que el combo Santos-Cepeda-FARC tiró a la basura (14 billones de dólares). No para financiar magistrados que encarcelen la oposición. pic.twitter.com/ScgVdIrkWM — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) February 7, 2025

Ante esto, Juan Manuel Santos le respondió por medio de un video en la red social X, antes Twitter, a Uribe sacándole cifras de seguridad, economía y empleo, afirmando que igual esa es la única vez que le va a contestar porque no quiere meterse en ese juego en el que para mantenerse activo, busca peleas ajenas con exmandatarios, lo cual le parece “patético”.

Respuesta al expresidente Uribe: pic.twitter.com/hfueLlzy19 — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) February 9, 2025

Esto, al parecer, fue la gota que derramó el vaso para Uribe, ya que ahí mismo redactó un fuerte mensaje acusándolo de hechos de corrupción, de negligencia e incluso de criminalidad, al punto de que incluso le dice ser un “componente solapado del Petro-Santismo”.

Este cínico de Santos, componente solapado del Petro-Santismo, Tapó el asesinato de Álvaro Gómez; Se hizo perdonar el golpe de Estado que intentó dar con paramilitares y guerrillas; Coordinó la entrega de dineros de Odebrecht a su campaña; No quiso llevar al Congreso la… — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) February 10, 2025

Lo cierto es que esta no es una pelea nueva, sino que lleva ya muchos años en donde ambos exmandatarios se atacan constantemente por lo que se hizo o no se hizo durante sus respectivos gobiernos, pero sin analizar a fondo o sentarse a buscar soluciones para los problemas que aquejan al país actualmente pensando, por qué no, en las elecciones de 2026.

