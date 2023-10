Agobiada por el acoso laboral y de género por parte de un mayor, la patrullera Daniela de la Ossa, quien trabaja en la estación de Policía de Cereté, Córdoba, solicitó su retiro al no encontrar respaldo en la institución.

Así lo dio a conocer la uniformada en una publicación en redes sociales, a las que acudió para denunciar el abuso del que ha sido víctima por parte de un mayor, comandante de Distrito y de la estación del mismo municipio cordobés.

“Yo nunca accedí a sus pretensiones por eso entonces me llenaban de trabajo, me ponían a hacer muchos trabajos y no me daba tiempo de estar con mi niño. En una ocasión, como yo soy cantante, hubo un evento de acá de los policías y el mayor Roa me invitó a tomar con él y como no acepté me tiró el trago en la cara”, dijo la uniformada que también es madre de un bebé.

La patrullera, que ya denunció el caso ante la institución y la Procuraduría, contó que viene siendo víctima desde hace más de un año de agresiones y decidió pedir su retiro hasta ahora, no solo porque no recibió respaldo a su denuncia, sino porque le negaron un permiso para estudiar una carrera profesional, según ella, por la presunta persecución que vive.

“Quiero dejar claro que ya yo pedí mi baja, pedí mi retiro, porque no quiero trabajar más en la Policía a raíz de todos los acosos y las vivencias que tuve que pasar. Luego de colocar la denuncia ante la Procuraduría por acoso sexual y laboral, me encuentro con actitudes horribles, discriminación, rechazo e indiferencia”, contó a través de sus redes sociales.

Sobre esto último, reiteró que viene siendo víctima de discriminación, rechazo e indiferencia por parte de sus compañeros, quienes le han explicado que tienen la orden de ignorarla o no incluirla en sus operativos y labores diarias en la estación de policía.

La patrullera dejó en claro que, a pesar del temor que la invade, decidió denunciar e indicó que, a diferencia de otras personas, que como ella han sido víctimas de acoso, ella no se va a hacer daño y por eso prefiere dejar la institución porque la pueden trasladar a otra y quizás le pueda ocurrir algo y digan que “fue un suicidio”. Ni la institución o las autoridades a las que les reportó el caso se han pronunciado.

