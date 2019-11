Esas dudas las manifestaron los periodistas de Caracol Radio que entrevistaron a Restrepo pocas horas antes de la jornada de protesta de este jueves en el país, con ocasión de la cual él anunció la creación de ese movimiento.

Gustavo Gómez, director del informativo ‘6 AM Hoy por Hoy’ le planteó la preocupación de “mucha gente”, y le dijo a Restrepo: “Ustedes, con una intención que puede ser noble o positiva, se dedican durante la marcha a proteger bienes públicos y privados y se enfrentan con algunos manifestantes, ¿no cree que podemos terminar en una situación de justicia por mano propia?”.

Restrepo respondió enfático: “Están muy equivocados. Nosotros en ningún momento queremos generar enfrentamientos. El movimiento de resistencia civil antidisturbios nace como un movimiento pacífico que respeta la democracia, que respeta los principios republicanos, y lo único que quiere es la paz y la reconciliación entre los colombianos”.

Según Restrepo, su movimiento “lo único” que pretende es “hacer un acompañamiento a la fuerza pública”.

Pero después afirmó en la emisora que “inicialmente” ese “acompañamiento” lo van a hacer “única y exclusivamente denunciando, grabando con nuestros teléfonos, estando pendientes de quiénes son los facinerosos, los vándalos, los delincuentes y los terroristas, para que sea la fuerza pública la que realice el procedimiento de captura”.

Después, a lo largo de la entrevista, no se refirió a lo que harían después, comoquiera que el adverbio “inicialmente” que emplea Restrepo evidencia que lo que les expuso a los periodistas será solo al principio de sus acciones, quedando abierto un abanico desconocido de posibilidades.

Preguntado si en una situación hipotética alguien lo empuja y lo insulta, ¿qué haría?, respondió: “Nosotros nos vamos a dejar provocar ni vamos a provocar a nadie. Vamos a actuar con mucha prudencia, con mucha responsabilidad. Obedecemos a la Constitución y al imperio de la ley, y no nos vamos a convertir en un problema más para la fuerza pública”.

En todo caso, después de esas palabras, utilizó otras con un tono diferente, más bien marcial: “Lo que sí les puedo decir de una manera muy clara y contundente es que nosotros no vamos a per-mi-tir que se presente en Colombia lo que se presentó en Chile. Y en el momento en que se queden cortas las capacidades tácticas, estratégicas y operativas de la fuerza pública para contener hordas de vándalos, de delincuentes y de criminales, si creen que van a venir a incendiar nuestras ciudades, a venir a atacar nuestra democracia, a venir a conculcar nuestra soberanía y nuestros principios republicanos, vamos a salir masivamente a defender a nuestra fuerza pública, a defender nuestras instituciones y a defender nuestra infraestructura”, advirtió, sin precisar cómo lo van a hacer.

“La preocupación de mucha gente tiene que ver con que circulan muchas fotos suyas, lleno de armas”, interpeló Gómez a Restrepo.

“Desde mi niñez, ese ha sido mi hobby por mi padre. Es un hobby, así como el que le gusta el deporte, como al que le gustan los caballos o al que le gustan los perros. Siempre ha sido algo relacionado con el deporte. Nunca como sinónimo de violencia”, respondió el abogado, que declaró ser defensor de víctimas de las Farc.

“Quiéralo o no, me toca tener un arma de fuego para defenderme”, continuó Restrepo en su respuesta. “Pero nada más lejano que pensar en un arma para hacerle daño a otra persona. Dios no lo quiera. Para el día de la marcha vamos a estar desarmados porque somos un movimiento pacífico”.

Sin embargo, Juan Eduardo Espinosa introdujo otra duda sobre las verdaderas intenciones de Restrepo: “Es difícil creerle su pacifismo porque también en su cuenta de Twitter usted ha dicho cosas como que si Dios lo permitiera, usted, por cada policía o militar muerto, respondería con cien bandidos dados de baja, porque solo así aprenden. Luego usted comprenderá que cuando ustedes dicen que son pacíficos, nadie les cree”.

A esto, Restrepo respondió alzando el tono de voz: “Si yo gobernara este país haría respetar al Ejército y la Policía. Porque aquí la muerte de policías y militares se convirtió en un paisaje para la clase política colombiana. Aquí parece que no duele sino cuando matan o hieren a los bandidos. Y cuando yo hablo de dar de baja a bandidos, estoy hablando del imperio de la ley, estoy hablando del ejercicio legítimo y legal del Estado”.

A su respuesta agregó elementos por los que nadie le había preguntado: “Yo no estoy hablando ahí de paramilitarismo, no estoy hablando ahí de conductas ilegales o ilícitas”.

Después, invocó el Artículo 32 del Código Penal. “Créanme que hay una figura jurídica que es pertinente y aplica para cualquier ciudadano: para la defensa de un derecho propio o ajeno frente a una agresión actual e inminente se puede ejercer una defensa proporcional a la agresión cuando hay bienes jurídicos que se ven comprometidos”.

Al cierre de la conversación, los periodistas de Caracol Radio recordaron el uso legítimo de la fuerza y de las armas, en las democracias, debe ser monopolio del Estado.