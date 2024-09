El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró en sus redes sociales que el Consejo Nacional Electoral (CNE) está dando pasos hacia un golpe de Estado al querer investigarlo por las posibles irregularidades en la financiación de la campaña electoral que le llevó a la Presidencia.

Esta semana se conoció una investigación del CNE que concluía que la campaña electoral de Petro en 2022 violó los topes de gasto establecidos en la ley y recurrieron a fuentes de financiación prohibidas.

El mandatario no ha dado mayores explicaciones sobre este tema. Fiel a su estilo, se limitó a publicar un comunicado en su cuenta de X en el que pide a sus electores defender en las calles su elección, escudándose en que “la oligarquía colombiana” busca sacarlo del poder.

La publicación fue contestada por la periodista Patricia Janiot, quien expresó su desconfianza frente al supuesto “golpe de Estado” que se orquesta contra Petro. De hecho, le pidió explicar qué hubo detrás de la financiación de su campaña en vez de hablar de ese tipo de ataques.

“El que nada debe nada teme. Lo leo muy preocupado, presidente”, expresó la reconocida periodista bumanguesa.

¿Se violaron o no se violaron los topes de financiamiento de su campaña presidencial? El que nada debe nada teme. Lo leo muy preocupado presidente @petrogustavo https://t.co/WI93ib8OoE — Patricia Janiot (@patriciajaniot) September 8, 2024

Qué dijo Gustavo Petro sobre supuesto golpe de Estado

El mandatario afirmó en su cuenta de X que en contra suya avanza un “golpe de Estado” y comparó esta situación con el país vecino: “¿Se quejan de Venezuela? En Colombia avanza un golpe de estado contra el presidente”.

“La oligarquía colombiana que no se cansa de ordeñar el país y convertirlo en uno de los más desiguales y violentos del mundo, ha decidido acabar la poca democracia establecida en la constitución de 1991 y romper sus reglas porque no se aguantan un presidente al lado del pueblo y no al lado de sus maniobras mafiosas y asesinas”, dijo sobre las indagaciones que adelanta el CNE en contra de su campaña presidencial por presuntas irregularidades en la financiación.

Mientras de un plumazo y contrario a la doctrina constitucional usada con todos los presidentes de Colombia, al deshacerse de un plumazo, en un concepto no vinculante, del fuero integral del actual presidente de Colombia, inició un golpe de estado a la colombiana. Con votos de… — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 8, 2024

Investigación contra Gustavo Petro por violar topes de campaña

Esta semana, el Consejo Nacional Electoral debe tomar decisiones en el proceso por la presunta violación de topes de campaña del presidente Gustavo Petro.

De acuerdo con la indagación del CNE que se centró en los soportes de facturas, cheques y testimonios, la campaña habría violado los topes en más de 5.300 millones en primera y segunda vuelta.

Seis de los nueve magistrados de la sala plena deben decidir si acogen o no la ponencia que pide abrir investigación y formular cargos contra Petro y su gerente de campaña.

