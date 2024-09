El presidente Gustavo Petro se refirió a las indagaciones que adelanta el Consejo Nacional Electoral en contra de su campaña presidencial de 2022 por presuntas irregularidades en la financiación.

(Vea también: Aceptaron movida que podría frenar en seco proceso que lleva el CNE contra Gustavo Petro)

El jefe de Estado mencionó que en contra suya avanza un “golpe de Estado” y comparó esta situación con el país vecino: “¿Se quejan de Venezuela? En Colombia avanza un golpe de estado contra el presidente”.

Lee También

No acepto que a través de un documento de una sala de consulta del consejo de estado que no tiene fuerza vinculante, el Consejo electoral me haya despojado del fuero integral constitucional que me protege.

La Constitución no permite que una instancia puramente administrativa…

— Gustavo Petro (@petrogustavo) September 7, 2024