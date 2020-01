Las mujeres hicieron las aterradoras declaraciones a través de Caracol Radio, y después de que se conoció la grabación del autoproclamado líder del ‘gremio amarillo’.

La primera entrevistada aseveró en la emisora que “ese señor es un acosador”. Además, relató que el conductor se identificó con su nombre: Fredy Contreras, y aseguró ser un líder taxista.

Mientras le tocaba las manos y las piernas, según la pasajera, le preguntaba por su vida sexual.

“Cuando el tipo detiene el carro se voltea y me agarra la mano […] Por supuesto, yo entro en pánico, el insiste en preguntar una y otra vez por mi vida personal y sexual. Ya no me agarra la mano, sino que me coge la pierna. Después empieza a hacer comentarios diciéndome: ‘Yo he hecho varios tríos con chicas lesbianas. Ellas tienen una personalidad excelente’”, cuenta la joven.