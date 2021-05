green

La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, que también cumple funciones como canciller, le dijo a Almagro que primero se debe dejar trabajar a las instituciones colombianas.

Para Ramírez, después de eso, estaría dado el espacio para que los entes internacionales lleguen al país a evaluar la situación después de semanas de protestas en el marco del paro nacional.

El Espectador señaló que después de la reunión entre la canciller y el secretario general de la OEA, Ramírez dijo no, por el momento, a la solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que sus comisiones que verifiquen la situación social en Colombia.

Marta Lucía Ramírez dijo que sí a visita de CIDH, pero para más adelante

“Tenemos la solicitud de la CIDH y del propio secretario Almagro. Todas las visitas [son] bienvenidas, pero en este momento consideramos que hay que esperar que los propios organismos de control, como la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría, terminen de hacer su tarea”, argumentó la canciller.

Citando esas palabras, El Espectador aseguró que el “Gobierno le dice no (por ahora) a la visita de la CIDH”, pero matizó que ese arribo se podría dar más adelante.

En ese sentido, Ramírez expuso que no se está impidiendo la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues estas delegaciones únicamente deberían intervenir cuando los organismos internos no están cumpliendo con su deber. Para ella, ese no es el caso de Colombia.

Semana, de otro lado, expuso la noticia con un rotundo sí por parte del Gobierno para la llegada de la CIDH.

Señaló que Ramírez “abrió la puerta” para la visita, pero luego de que finalicen las investigaciones de las autoridades locales.