La inestable situación en las vías del departamento de Cundinamarca por falta de un liderazgo definido entre los manifestantes viene desgastando a las autoridades (que ya no saben con quién negociar) y estrangulando los corredores de suministros, lo que puede derivar en un grave desabastecimiento de víveres, entre otros, en los más importantes centros urbanos.

Este ambiente, una expresión más del paro nacional convocado por diferentes sectores, quedó bien ilustrado en el municipio de Tocancipá, en donde varias carrozas fúnebres permanecen atrapadas entre cientos de vehículos que no pueden transitar y que llevan hasta días esperando que les den paso.

Uno de los conductores de esas carrozas fúnebres, que se identificó como José Ignacio, le dijo a Noticias Caracol: “Estoy intentando trasladarme hacia Chitaraque (Boyacá). Estoy desde las 3:00 de la mañana intentando, y no ha sido posible salir de acá”.

“Tengo entendido que los dolientes deben estar en su lugar de origen esperando a su ser querido. Imagínese el dolor tan grande para esa pobre familia”, siguió diciendo el conductor en el informativo. “Desde el miércoles estamos bregando a intentar cómo le entregamos a su ser querido a esa familia, cosa que no hemos podido lograr”.

Pero José Ignacio no es el único. Son varios coches fúnebres los que están atrapados en la vía. “Ayer a las seis de la tarde salió un compañero con otro cuerpo hacia Bucaramanga y me llamó hace un rato, que por los lados de Arcabuco lo amenazaron con que le iban a quemar el coche fúnebre”, agregó.

Este es un botón de muestra de lo que ocurre en diferentes puntos del departamento. Jorge Godoy, secretario de Movilidad de Cundinamarca, explicó en Caracol Radio lo difícil que ha resultado negociar con los manifestantes. “Es un tema crítico: nos reunimos con volqueteros y logramos hacer unos acuerdos, y durante un momento estuvo sin bloqueos, pero después llegaron otros camiones y bloquearon todo otra vez“.

“Hubo un bloqueo en La Mesa y se levantó. Luego, a unos kilómetros, hubo un nuevo bloqueo“, dijo Godoy en la emisora, y reveló otro grave ingrediente: ha estado en tres bloqueos en Fusagasugá, en donde “hay de tres a cuatro líderes por bloqueo”.

“No hay uniformidad de liderazgo. El grupo de Sibaté, el grupo de Fusagasugá es diferente y esto es muy difícil. En este momento más de doscientos vehículos están bloqueando la calle 80 [salida de Bogotá hacia el occidente]. Nos preocupa porque no se llega a ningún acuerdo”, dijo, y además advirtió: “Nuestra recomendación es no viajar. No podemos garantizar el viaje de nadie. Ya tenemos problemas de desabastecimientos y de sanidad con la recolección de basuras”.

Municipios de Cundinamarca con dificultades de movilidad:

En la mañana de este viernes, las autoridades reportaban dificultades de movilidad, pero esos sitios pueden variar por la falta de liderazgo y el recurrente bloqueo en diferentes sitios.