En un video difundido en redes sociales, y recopilado por Noticias Caracol, la médica registró los momentos de angustia por cuenta de la muerte de la menor en la ambulancia cuyo paso fue bloqueado por vándalos, en la vía Buenaventura-Cali.

“Estamos antes de La Delfina, son las 3:00 a.m.; soy médico, estoy con la auxiliar, el señor que maneja la ambulancia y el papá de la bebé que acaba de fallecer, debido a que en La Delfina no nos dejaron pasar. La bebé entró en código. Intentamos reanimarla, pero la bebé no respondió. Los señores del paro nos decían que hiciéramos transbordo, pero no podíamos, porque la bebé iba intubada”, expresó la médica en la desgarradora grabación.