La trágica noticia fue confirmada por la secretaria de Salud de Valle del Cauca, María Cristina Lesmes, quien publicó un video en redes sociales hablando acerca del aberrante hecho cometido por decenas de vándalos.

Los hechos fueron conocidos inicialmente por una grabación, difundida en redes y recopilada por El País de Cali, en donde se ve a la médica de la ambulancia afectada denunciando el aberrante hecho.

“Estamos antes de La Delfina, son las 3:00 a.m.; soy médico, estoy con la auxiliar, el señor que maneja la ambulancia y el papá de la bebé que acaba de fallecer, debido a que en La Delfina no nos dejaron pasar. La bebé entró en código. Intentamos reanimarla, pero la bebé no respondió. Los señores del paro nos decían que hiciéramos transbordo, pero no podíamos, porque la bebé iba intubada”, expresó la médica en la desgarradora grabación.