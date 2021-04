green

En la tarde de hoy se conoció una decisión proferida por la magistrada Nelly Villamizar, en la que decretó medidas cautelares para aplazar las movilizaciones y ordenó a los gobernantes del país ordenarles a los ciudadanos que deben “abstenerse” de protestar este miércoles y el sábado primero de mayo.

Hubo respuestas desde diferentes sectores, reiterando que no se acatará el fallo porque la protesta social debe garantizarse y no autorizarse. Por lo tanto, dicen, los permisos que revocó la magistrada Villamizar no tienen sentido.

Sin embargo, los gobiernos locales sí suelen otorgan otro tipo de permisos para otros aspectos de logística como tarimas y sonido para los puntos de concentración, el cierre de las calles por las que habitualmente avanzan las movilizaciones, entre otros.

Este fue el pronunciamiento del Gobierno, al divulgar el fallo:

En cumplimiento del Auto proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca invitamos a la ciudadanía a abstenerse de realizar manifestaciones públicas en las diferentes vías del territorio nacional los días 28 de abril y 1 de mayo. pic.twitter.com/jUO7v3tQ36 — Mindefensa (@mindefensa) April 28, 2021

Reacciones del Comité del Paro Nacional:

Luego de conocer el fallo, los distintos presidentes de gremios y sindicatos que convocaron la jornada de movilizaciones se manifestaron en contra de la decisión.

Por ejemplo, William Agudelo, presidente de la Asociación Distrital de Educadores (ADE), señaló, citado por Noticias Caracol:

“Rechazamos la decisión del Tribunal de Cundinamarca de no permitir la movilización el día de mañana. Todos vamos a salir a las calles, esto va en contravía de la Constitución y el derecho a la protesta”.

Por su parte, Percy Oyola, presidente de la Confederación General del Trabajo (CGT), se mostró sorprendido de que a pocas horas de comenzar el Paro Nacional “una autoridad judicial esté cortando la posibilidad de llevar a cabo una protesta” y señaló que tampoco han sido “notificados por parte de ninguna autoridad”.

Las respuestas a la decisión del alto tribunal llegaron desde todos los sectores. También se pronunció Nelson Alarcón, ejecutivo de Fecode:

“Ningún fallo judicial puede estar por encima de la voluntad del pueblo colombiano para salir a rechazar la perversa y criminal reforma tributaria”.

Y confirmó que las marchas del 28 de abril siguen vigentes, e invitó a los ciudadanos a movilizarse:

Otras reacciones:

Desde diferentes sectores, reiteraron la invitación al Paro Nacional del 28 de abril contra la reforma tributaria, entre otras decisiones del Gobierno de Iván Duque.

¿Y quién les dijo que la protesta necesita permiso? ¡Los derechos se ejercen! #ParoNacional28A #ReformaDelHambre — Unión Patriótica (@UP_Colombia) April 27, 2021

Los docentes vamos al #ParoNacional28A

Mañana nos movilizaremos cumpliendo los protocolos, porque el gobierno pretende que la comunidad educativa asista cada día a los colegios públicos sin condiciones, ni bioseguridad, ni agua o baterías sanitarias.

Video de @PAsinort pic.twitter.com/xy8x5g94WY — fecode (@fecode) April 27, 2021

Cómo voceros de @MoVidaCol @LUISEROLAVE @AUGUSTOOCAMPO y @migueldelrioabg estamos listos para acompañar la gran movilización ciudadana contra la nefasta RT del uribismo. Por supuesto sin descuidar los protocolos de bioseguridad y el distanciamiento social.#ParoNacional28A pic.twitter.com/yUjTA6U0a2 — Maria Niny Echeverry (@Marianiniecheve) April 27, 2021