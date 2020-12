green

El papá de Silvestre Dangond ha vivido días difíciles luego de haber atropellado a dos jóvenes en Valledupar, accidente que causó hace tres semanas. Así lo reconoció él mismo este fin de semana, cuando asistió a un centro médico para realizarse una prueba de sueño.

William Dangond, conocido popularmente en esa región como ‘El Palomo’, no ha podido conciliar el sueño de manera correcta desde aquel día y por eso tomó la decisión de examinarse.

“A raíz del accidente, no he podido dormir más. Pueda ser que todo salga bien. Pidiéndole a Dios que pueda recuperar mi tranquilidad, esta ansiedad me está matando. Dios me bendiga“, aseguró Dangond en un video que grabó desde el centro médico al que asistió, que fue difundido por la cuenta de Twitter Noticias BQ.

El pasado 15 de diciembre, el papá de Silvestre Dangond se presentó ante las autoridades para dar su versión del accidente que causó y explicar por qué huyó del lugar y no se preocupó por la integridad de los atropellados. En su comparecencia en una estación de la Policía de Valledupar, ‘El Palomo’ aseguró que apoyaba a los familiares y se encontraba condolido por la situación.

Uno de los jóvenes que fue arrollado por Dangond quedó herido de gravedad. De hecho, tuvo que ser atendido en una unidad de cuidados intensivos.

Los últimos días no han sido tranquilos para la familia del intérprete de la canción ‘Las locuras mías’. Este fin de semana también se conoció que murió por coronavirus el suegro de Silvestre. A continuación, las imágenes que se conocieron del papá de Dangond desde el centro médico hace poco: