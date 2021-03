El papá del patrullero de la Policía Edwin Caro habló con CM& Noticias sobre la muerte de su hijo, al que un delincuente le disparó a quemarropa el miércoles durante un procedimiento sobre la carrera Séptima con calle 79, en el norte de Bogotá.

El hombre, en medio de su dolor, se refirió a unas palabras que el noticiero interpreta como premonitorias, ya que hacen referencia a la muerte.

“La última vez que hablé con mi hijo, yo no sé por qué me dijo: ‘Padre, mi madre y tú estén tranquilos si algo me pasa. Ustedes quedan bien, póngale cuidado’”, comentó Arnoldo, y dijo que su respuesta fue: “Le dije: ‘Hijo, a mí no me sirve la plata, me sirve su presencia”.