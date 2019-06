De acuerdo con el alcalde, citado por la emisora, esos ataques hacía la petrolera se habrían presentado porque la compañía, que opera en la zona de los Pozos, se ha negado a pagar las extorsiones que bandas criminales, supuestamente bajo las ordenes de ‘el Paisa’, le han hecho.

“Emerald no va a pagarle la extorsión, estamos brindándole la seguridad. No es fácil porque un atentado lo hace solo un bandido, un delincuente, y se genera zozobra. Sin embargo, no se van a doblegar, no pueden doblegarse porque sería alcahuetear, cooperar con el terrorismo. Emerald sigue invirtiendo, sigue llegando a los empresarios, y nosotros estamos prestos con el Estado a garantizar seguridad”, dijo el alcalde Sánchez, según la emisora.

Ahora, asegura Caracol Radio, las mulas y volquetas de la petrolera son custodiadas por el Ejército y se movilizan a diferentes horas para evitar ser objetos de otros atentados.

Sánchez, que fue secuestrado por orden de ‘el Paisa’ años atrás, de acuerdo con el medio, agregó que ese exguerrillero sigue dando órdenes en la zona de Miravalle, donde estuvo por un más de un año, luego de desaparecer.

“En Miravalle no se mueve un dedo sin la orden de él [el Paisa], a pesar de que él no esté en Miravalle, no se mueve nada si no es coordinado con él, allí los que están coordinan sea por correo humano sea por algún medio se están comunicando con él”, manifestó el mandatario.