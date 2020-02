Linero dijo en esa emisora que se sentía “derrotado” porque ganaron los religiosos conservadores que creen que el celibato debe seguir siendo una condición para ser sacerdotes, por lo que Néstor Morales le transmitió una duda que a un tuitero le nació: “Si se pudieran casar, padre Linero, ¿usted se habría quedado en el sacerdocio?”.

“No, no. Mi problema tiene otras dinámicas institucionales que no pasan por el celibato. Es decir, yo no me salí de cura porque andaba caliente. No, que quede claro. Caliente no andaba. Yo fui un tipo célibe y lo cumplí. […] Mi problema era otro”, contestó Linero.