Ómar Carmona se refirió en Los Informantes a uno de los más grandes mitos alrededor de la muerte de Pablo Escobar (cuya historia con Diego Maradona fue recordada recientemente) el 2 de diciembre de 1993 en un tejado del barrio Los Olivos, en Medellín.

Allí le dijo a la periodista María Elvira Arango que “sin ser un experto en criminalística o en balística” y a partir de los 30 años de experiencia que le ha dejado su oficio puede concluir, teniendo en cuenta los impactos de bala que vio en la cabeza del narcotraficante, que este no se suicidó.

Además, el hombre que preparó el cadáver también dio a entender que otra señal que indicaría que el exjefe del cartel de Medellín no se quitó la vida se relacionaría con el hecho de que este recibió más de un disparo en la cabeza, versión que coincide con la publicada por El Tiempo aquél 2 de diciembre respecto a que Escobar habría sido impactado hasta 4 veces en esa zona sensible del cuerpo.

“Yo me doy un tiro, pero no me doy dos en la cabeza. Uno en el oído, otro en el temporal no me los doy”, manifestó Carmona en el programa.