green

La nueva denuncia la hace un hombre que, a diferencia de las otras personas que dicen que fueron víctimas de Fabián Sanabria, no fue estudiante de la Universidad Nacional, donde el profesor trabajó.

El testimonio que dio en Blu Radio ‘Raúl’, identidad que usó el denunciante, fue que conoció al docente a través de un amigo. ‘Raúl’ y el profesor se siguieron en redes sociales, dice el entrevistado, y por ahí entablaron una conversación en la que ‘Raul’ le comentó a Sanabria que estaba buscando trabajo. Fue cuando el profesor, según el denunciante, lo invitó a la casa para que le entregara la hoja de vida.

Ya en el apartamento de Sanabria, dice el entrevistado, el profesor le ofreció algo de tomar y le empezó a dar un recorrido por la casa, que terminó, según ‘Raúl’, en la habitación del docente.

“Se abalanzó sobre mi cuerpo y me intenta besar”, aseguró en la radio, y agregó que Sanabria le dio “un bofetón”, luego lo tiró a la cama y le agarró las manos.

“Tenía unos cinturones, y con uno de esos cinturones, él me golpea. […] Él me dice que me deje dar un correazo, uno y ya. La forma en como yo pensaba era: ‘Si yo no me dejo pegar, este señor me va a matar’. Poco a poco fui cediendo, pese a que sí me opuse todo el tiempo. Fue una cosa de: ‘Está bien, golpéeme los brazos y las piernas, pero déjeme ir’. […] El ‘déjate dar unito’ se convirtió en muchos correazos en mi cuerpo, y me penetró a la fuerza”, declaró ‘Raúl’.

Posteriormente, la supuesta víctima de abuso dice que fue a su casa y que Sanabria le escribió que si llegó bien; el denunciante asegura que respondió que la había pasado “muy bien”, porque considera que el profesor ejerció una “manipulación” sobre él, y no “quería perder una oportunidad”.

Sanabria no quiso responder por esta nueva denuncia en la emisora, pero sí lo hizo su abogada, que muy alterada le reprochó a la radio que no le permitiera confrontar el testimonio de la presunta víctima, y, señaló, que hay incoherencias en el testimonio de ‘Raúl’.

La frecuencia radial asegura que esta denuncia ya está en la Fiscalía.