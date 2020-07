El documento menciona al docente, detallando que supuestamente acosó a un estudiante durante el lanzamiento de un libro de Lorenzo Muelas, en el Museo Nacional, apuntó Blu Radio.

“ Me permito declarar que dicha acusación temeraria es una vil calumnia por la elemental razón de que en mi vida jamás he asistido al lanzamiento de un libro de Lorenzo Muelas ”, indicó Sanabria, en diálogo con esa emisora.

El académico aclaró que esa es su argumentación y que eso dirá ante las directivas de la Universidad Nacional, en caso de que se diera una citación al respecto. Asimismo, invitó a los autores del informe a decir quién fue la persona que hizo la denuncia.

“He asistido en mi vida a cientos de cocteles y jamás le he tocado el pene a alguien. Soy homosexual, la universidad y la opinión pública lo saben. He sido víctima de todo tipo de homofobia”, agregó el profesor, en esa frecuencia radial.