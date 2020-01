En un comentario de esa red social, un internauta le dijo al taxista que le abría las puertas de la cocina de su restaurante, pues necesitaba a alguien “fuerte y vigoroso” para “lavar, cocinar y trapear”.

Precisamente fueron esos oficios los que mencionó Contreras para decir que las mujeres conductoras de Uber deberían dedicarse a otra cosa, comentario por el que la gerente de Taxis Libres, empresa en la que él trabajaba, lo sancionó de manera indefinida.

En la irónica oferta laboral, además, el usuario de Facebook dice que “tenía muy buenas empleadas, […] pero salían de trabajar y se iban a estudias las muy verriondas. Ahora dos son abogadas y la otra es ingeniera”.

“De seguro usted no me haría lo mismo porque se ve a todas luces que eso del estudio no le gusta mucho. Lo espero amigo”, se lee en el comentario que se hizo viral con más de 6.000 reacciones, entre ellas, 3.000 ‘me gusta’ y casi 2.000 ‘me encanta’.