El viernes en la noche, el Consejo de Estado tomó la decisión de tumbar la elección de Roy Barreras al Senado de Colombia. Esto, porque, aunque había sido expulsado de La U en noviembre de 2020, no renunció a su curul antes del fin del periodo de 2018 – 2022. El alto tribunal consideró que había incurrido en doble militancia.

Este domingo, desde Cali, Valle del Cauca, Barreras aseguró que “hay una discusión jurídica entre mis abogados” sobre el rumbo a seguir. Según su defensa, “dejar ese antecedente es muy delicado, porque les entrega a presidentes de partidos un poder absoluto”.

Dicho “poder absoluto” radicaría en expulsar a alguien de un partido, causando la muerte política, puesto que impediría volver a aspirar por cuatro años.

En ese sentido, dijo que “muchas personas tienen interés en mi tutela”. Aun así, aseveró que “desde mi perspectiva, la única utilidad es para corregir dicha jurisprudencia. Porque yo ya había anunciado que me iba (del Congreso) el 20 de julio. El ganar la tutela implicaría volver y renunciar. Ha habido suficiente Congreso para mí”.

Roy Barreras también dijo que el precedente de su pérdida de curul afectaría a otros congresistas. “Como no había jurisprudencia y no estaba prohibido, porque si a uno lo expulsan de un partido ya no milita en él, hay varios senadores en esas circunstancias. Si no se corrige el fallo, ellos correrían la misma suerte”, apuntó.