La senadora Piedad Córdoba, congresista del Pacto Histórico, se refirió a la decisión del Consejo de Estado que anuló la elección de Roy Barreras como senador, una de las fichas claves del petrismo para el trámite de iniciativas del Gobierno en el Legislativo. Según vaticinó la congresista, Barreras “cae parado” y será casi un hecho que “va a ser ministro”.

Si bien Córdoba reconoció sus diferencias con el senador y sus “muy fuertes contradicciones”, rechazó la determinación adoptada por el alto tribunal, que resolvió anular la elección de Barreras por doble militancia, pues no renunció a su curul como senador de la U un año antes como exige la norma y terminó enfilando el Pacto Histórico.

“Yo sé que usted va a ser ministro, lo dejaron sin inhabilidades. Usted cae parado, maestro. No lo vamos a tener aquí (en el Congreso), pero sí en el Gobierno”, manifestó Córdoba.

En ese sentido, reconoció la experticia de Barreras y “su inmensa capacidad” para lograr la aprobación, por ejemplo, de la reforma tributaria y otros temas “tan importantes y candentes “como el Plan de Desarrollo.

“Todos reconocemos su ejercicio extraordinario, y que yo lo diga, sabiendo que hemos tenido contradicciones muy fuertes, me hace reconocer todo lo que usted ha sido capaz de hacer en su desempeño no solo como senador, sino en la tarea que ha hecho de lograr que estos proyectos salgan”, declaró.

Inclusive, aprovechó su intervención para insistir en que el Pacto Histórico no se va a “prestar” para el cierre del Congreso, “una afirmación que es totalmente falsa y contradictoria frente a lo que hemos hecho”.

La senadora, al solidarizarse una vez más con Barreras, se puso como ejemplo y rechazó la sanción que le impuso a ella el entonces procurador Alejandro Ordóñez para ejercer cargos públicos: “El exprocurador me sentenció a 42 años, me penalizó. Yo me moría, volvía a nacer y todavía estaba inhabilitada. Afortunadamente, en el ejercicio del derecho, logré que después de 8 años me levantaran esa sanción”.

Córdoba agregó que se le avecina una “dura tarea” a quien suceda a Barreras en el cargo, pues “van a ser inevitables las comparaciones. Buen viento y buena mar, compañero. Cuando sea ministro viene y nos saluda. Nos apoya en este ejercicio del Pacto Histórico, que no es excluyente”, precisó.

Justamente, este viernes, en diálogo con EL COLOMBIANO, Barreras explicó que, si bien primero tiene que terminar el tratamiento que adelanta contra el cáncer, que sea ministro no depende de él. “Podría legalmente porque mis detractores, a quienes felicito porque lograron esta pequeña victoria y les digo que no se celebren mucho porque aquí hay energía y convicción para volver, no cayeron en cuenta de que me quitaron todas las inhabilidades, de manera que todos los caminos están abiertos”.