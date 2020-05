green

La visita se llevó a cabo este miércoles, en la mañana, y uno de los informes que genera bastante preocupación es que se detectaron al menos 10 nuevos casos de contagio por coronavirus.

Esta cifra la mencionó el secretario Alejandro Gómez, citado por Alerta Bogotá, y según la emisora los casos positivos de COVID-19 se elevan a 40 en total en la central mayorista.

Pero lo que más inquietó al personal que adelantó la inspección fueron varios hallazgos que ponen en riesgo la salud de quienes laboran o visitan Corabastos, ya que “no se está haciendo toma de temperatura” a las personas, y “la disponibilidad de servicios sanitarios no es suficiente y aún no es gratuita”.

Otras de las fallas que encontró la Secretaría de Salud, y que las reportó en Twitter, es que se necesita “realizar pruebas” y ubicar “personal con conocimientos técnicos sanitarios en el puesto de salud”.

Y una más: en el sitio hace falta un “constante abastecimiento de jabón en los lavamanos”, aunque esta es de las más rápidas de solucionar.

Pero no todo fue malo en la visita, pues la entidad reportó que desde que se adelantan las labores de desinfección para prevenir contagios de coronavirus se encontraron “espacios comunes más limpios” en la central, y una evidente “disminución de ventas ambulantes y desinfección de vehículos”.

Frente a esta situación, Corabastos emitió un comunicado interno para invitar a las personas a cuidar su salud y mantener limpia la central, y advirtió sanciones para aquellos conductores que sean sorprendidos “con una o varias personas camufladas dentro de sus vehículos, intentando burlar al personal de vigilancia y a la Policía de Tránsito”.

Esto, aclaró, porque solo se permitirá el ingreso del conductor y de un ayudante por cada vehículo.