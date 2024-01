El pasado lunes 29 de enero a las 9:45 p. m., un hecho de violencia se presentó contra una familia de 3 integrantes que se desempeña como cuidadores de una finca, ubicada en la vereda Calle Larga, del corregimiento de Pueblo Tapao en Montenegro.

Nueva Crónica del Quindío se dirigió al lugar de los hechos para conocer la versión de lo ocurrido con la familia implicada, quienes se mostraron extrañados y relataron momentos de angustia luego de que un hombre, identificado como Ariel Vélez Ospina de 39 años, empezó a actuar de una manera extraña en contra de ellos y los amenazó con un machete.

(Vea también: Homicidio en Villas de Granada, Bogotá, se habría ordenado desde cárcel; nuevos detalles)

La familia está conformada por una mujer de 26 años, un hombre de 33 años y una niña de 4 años. La mujer víctima de las amenazas relató: “Nosotros llegamos acá a la finca como a las seis de la tarde y cuando llegamos, pues el ambiente estaba bien, el muchacho estaba bien, él nos saludó. Bueno, él estaba organizando una bicicleta.

Nosotros salimos a la tienda que queda a cuatro fincas y cuando volvimos la señora nos había dado unas cosas para hacer una comida, conversamos un rato con ella porque era la primera vez que la veía, no la conocía.

(Vea también: Lanzan medidas para proteger la vida de las mujeres en Cali; van 3 feminicidios en la ciudad)

Cuando volvimos entonces me puse a hacer la comida, mi esposo y mi niña se pusieron a jugar parqués y como a las 8 pasaron unas personas por aquí como montando bicicleta y ahí fue donde don Ariel salió con un machete y le pegó a la puerta y después dio la vuelta y le pegó a un perrito.

Esa fue la primera la alerta de nosotros, porque pues nos pareció un comportamiento extraño. Él no es así, pues yo solamente lo había visto una vez y él parecía un hombre muy tranquilo.”

(Vea también: Así fue el último adiós que familiares y amigos le dieron al DJ asesinado en Cali)

La señora a la que hace referencia la mujer de 26 años es a la que sería la pareja sentimental de Ariel Vélez Ospina, de unos 68 años.

Luego del suceso relatado por la mujer, la pareja no quiso preguntarle al hoy occiso por la razón de su comportamiento alterado, “nosotros simplemente nos quedamos callados y seguí haciendo la cena y todo continuó normal, cuando nos íbamos a sentar, mi pareja y mi hija iniciaron primero y en esos momentos le entró una llamada a mi esposo y era el administrador de la finca que llamó a preguntar su habíamos llegado bien, cómo habíamos llegado y qué estábamos haciendo.

(Vea también: Hombre fue asesinado en el sur de Bogotá luego de tener pelea con vecino por un perro )

Le comentamos sobre la comida que habíamos hecho, mi pareja colgó la llamada y en ese momento a la niña le dieron ganas de ir al baño y entonces le pedí el favor a mi pareja de que la llevara mientras terminaba de servir la cena”, relató la mujer víctima del hecho.

En el momento en que se sentó a disponerse a comer su cena, sintió que alguien corrió y cuando volteó a mirar era el señor Vélez Ospina con un machete en mano.

(Vea también: Surge hipótesis de homicidio en Villas de Granada (Bogotá); víctima recién salía de cárcel)

“cuando volteo a mirar era don Ariel que venía hacia mí con un machete, entonces me paré corriendo porque él empezó a gritarme ‘dónde está ese sapo, dónde está ese sapo’, yo le decía a él ¿usted de qué me habla? entonces yo salí corriendo y él me persiguió con un machete, cuando yo di la vuelta y empecé a gritarle a mi pareja para que viniera a ayudarme, entonces a lo que él llegó, don Ariel se fue a amenazarlo con el machete y le decía ‘usted se puso de sapo, usted se puso de sapo, yo lo escuché’

(Vea también: Ellos son Fernando y su hijo Cristian, las víctimas del ataque sicarial en Cartago)

Por vía telefónica, una de las víctimas se comunicó con el administrador de la finca, quien sugirió la llamada a la policía, pero ella le manifestó que sería peor. Decidieron esperar 40 minutos a que el agresor se durmiera, pero no fue así. La situación se puso peor por lo que finalmente llamaron a la Policía.

Al arribo de las autoridades, de acuerdo con el relato, estos intentaron mediar, pero el agresor se puso más agresivo y amenazante. A pesar de los intentos de los uniformados por calmarlo, no tuvieron éxito.

(Vea también: Isabella Mesa y su última dedicatoria a Sebastián Villegas: “Soñé con alguien como tú”)

Ariel Vélez Ospina se desempeñaba como jardinero y cuidador de la finca con su esposa. En un momento de la discusión empezó a gritarle al hombre de 33 años que era un sapo porque había llamado a los ‘paras’, “empezó a decirme que yo había llamado a los paramilitares y yo le explicaba que había llamado a Carlos, el administrador y él insistía en que era un sapo y que había llamado a alguien cuando fue el administrador que nos llamó.

Él me mandaba machetazos y yo los esquivaba porque si salía a correr no podía ver cómo me iba a mandar el machetazo, hubo la oportunidad de salir corriendo porque la esposa se interpuso entre los dos y le decía que se detuviera y ahí fue que salí a correr para encerrarme con ellas. Aunque estábamos encerrados él seguía gritándome que yo era un sapo”, expresó la víctima.

(Vea también: Asesinaron a líder social que conducía ruta escolar; lo obligaron a abandonar a los niños)

Vélez Ospina era una persona muy callada, según los testimonios de la familia, manifestaron que el hombre de 39 años era una persona de no hablar mucho y se limitaba a contestar lo necesario, “era muy callado, la esposa era quien lo tranquilizaba porque cuando ella se metió en medio de los dos, él le decía ‘quítese amor, quítese’, eso me salvó mucho a mí”, expresó el hombre de 33 años.

Según la Policía, los agentes se encontraron con una persona muy exaltada e intentaron inmovilizarla con un ‘taser’, pero no hizo efecto en el hombre que, según el informe, intentó agredir a los uniformados con un martillo y una varilla.

(Vea también: Abuelo de 76 años fue encontrado sin vida en la calle; tenía herida de arma blanca)

“Con el fin de proteger su integridad y la de las personas que se encontraban en el lugar, los uniformados accionaron su arma de dotación contra el agresor con el fin de reducirlo, el cual es herido en el abdomen y en una pierna y trasladado inmediatamente al centro asistencial de Montenegro, donde falleció en la madrugada”.

(Lea también: Dan razón por la que presunto asesino de Isabella Mesa discutió con ella; fue por dinero)

De igual forma, los policías, que fueron lesionados en varias partes del cuerpo por parte del agresor, recibieron atención médica oportuna y uno de ellos se encuentra excusado del servicio con tres días de incapacidad”, se leyó en el informe policial.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.