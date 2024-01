En redes sociales muchos colombianos han rechazado el crimen de Isabella Mesa, joven de 19 años que fue asesinada con arma cortopunzante y su cuerpo fue metido en una maleta. El feminicidio ocurrió en Medellín, Antioquia, y Sebastián Villegas, novio de la víctima, es el principal sospechoso de este repudiable hecho.

Precisamente, una de las últimas publicaciones de Isabella Mesa en redes sociales, exactamente el 23 de enero de 2024, fue una dedicatoria a Sebastián Villegas. La joven compartió una imagen de dos personas abrazadas con la descripción “toda mi vida soñé con alguien como tú”.

“Sebastián Villegas, no te vas a salvar”, “Uno no espera que el amor de la vida le haga eso. Ojalá lo pague y muy caro”, “Bendita sea la memoria de Isabella Mesa. Tu muerte no será en vano y quien acabo tu existencia tendrá un final horrible” y “Hay gente tan cruel y enferma… Pobre niña, le deseo mucha paz en su tumba y a su familia 💜 Ninguna se merece esto”, fueron algunas reacciones.

Isabella Mesa nació en Copacabana, Antioquia, pero residía en México. Tenía un niño de tres años y trabajaba como modelo.

A Sebastián Villegas, la Fiscalía General de la Nación le imputó el delito de feminicidio agravado, lo que podría acarrearle una pena de hasta 50 años. El sujeto no aceptó los cargos.

Qué dijo la amiga de Isabella Mesa sobre la relación con Sebastián Villegas

De otro lado, una amiga de Isabella Mesa contó que la víctima y su novio, Sebastián Villegas, principal sospechoso del macabro crimen ocurrido en Medellín, habían peleado en una fiesta horas antes del asesinato. Al parecer, el soldado era posesivo con la joven y “la celaba con todo el mundo”.

“Los altercados comenzaron en la fiesta. Ya cuando en la finca en la que estábamos se terminó (la fiesta), empezaron a forcejear, ella le decía que la soltara, que no la cogiera. Él la celaba con todo el mundo, estaba obsesionado, era extremadamente posesivo”, contó la amiga de Isabella Mesa, quien prefirió no revelar su identidad.

El fiscal del caso informó que Isabella Mesa, de 19 años, fue apuñalada 24 veces antes de ser metida en una maleta.

“Contamos con un informe preliminar de necropsia que nos acredita que la joven fue lesionada en 24 oportunidades en su cuerpo con un arma cortopunzante y que, como consecuencia de ello, falleció”, indicó el fiscal del caso.

