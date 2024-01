El feminicidio de Isabella Mesa sigue generando conmoción en Colombia, especialmente en Medellín, ciudad donde se perpetró el crimen. El cuerpo de la joven de 19 años fue hallado dentro de una maleta, en una vivienda ubicada en el barrio Doce de Octubre.

Tatiana Vélez, mejor amiga de Isabella Mesa, rechazó el asesinato en sus redes sociales y aseguró que ella y la víctima hablaron muchas veces sobre feminicidios. Incluso, afirmó que las dos tenían miedo de encontrarse en una situación así.

“Tanto que hablábamos de los feminicidios y tanto miedo que nos daba algún día encontrarnos en esta situación. Hoy día, con todo el dolor de mi alma, me toca despedirte a ti, mi mejor amiga, mi compañera, mi loca… Me pregunto ¿por qué a ti? Solo nos brindabas felicidad a todos. No entiendo por qué te arrebataron la vida de esta manera, no lo merecías”, expresó Tatiana.