Hay indignación en Cali después de que se divulgaran imágenes que muestran el momento en el que un perrito es abandonado en plena calle. Los dueños del animal lo bajaron de un vehículo y siguieron su camino como si nada.

En dicho video se observa cuando el perro corre detrás del vehículo de sus amos, tratando de alcanzarlos.

“Los abandonos son, en muchos casos, el reflejo de que en una familia no se ha reflexionado lo suficiente sobre la responsabilidad que implica integrar a un nuevo miembro a la familia. Los animales no son regalos, no son juguetes”, enfatizó Terry Hurtado, concejal de Cali.