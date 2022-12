Este hombre quedó grabado con varias cámaras de seguridad y allí se ve cómo ejecutaba a sus víctimas. Uno de las muchos hechos que cometió sucedió al caer la tarde del 4 de noviembre, en el parque principal de Venecia, en el sur de Bogotá.

Luego de matar a una persona que, presuntamente, estaba vendiendo estupefacientes en un sector dominado por ‘Los Camilo’, ‘El veneco’ llamó a sus jefes, alias ‘Danilo’ y a Sofía, alías ‘La coja’, para confirmarles que había cometido el crimen.

“Bueno papá lindo. No tiene que hacerme ni la pregunta de cuántos. Los míos son efectivos, con uno bastó: en toda la nuca, más para arriba. Mejor dicho. No es que me faltó fue tocarlo y decirle ‘míreme'”, les dijo el sicario.

La revelación hecha en Noticias Caracol dice que la Fiscalía tiene muchas horas de grabación en la que la estructura criminal narra cómo asesinaba a sus víctimas.

Lee También

Según Francisco Barbosa, fiscal general de la Nación, “se interceptaron 100 líneas telefónicas y se activaron agentes encubiertos que permitieron resolver 30 asesinatos”.

Y es que según dieron a conocer en el informativo, los sicarios recibían un pago de entre 500.000 pesos y un millón de pesos por cumplir con las muertes que les ponían los líderes de ‘Los Camilo’. Para hacer el pago, los autores materiales debían dar pruebas como videos o fotos de que sí habían matado a otras personas.

(Vea también: Pago de $ 1’000.000 a jóvenes en 2023 parece subsidio, pero con leve diferencia)

‘Los Camilo’ tenían disputas por las llamadas fronteras invisibles con varias organizaciones delictivas y durante muchos años tuvieron confrontaciones que dejaron jóvenes torturados o muertos. Varios de sus líderes fueron capturados y judicializados, así que deberán pagar por los delitos cometidos tras las rejas.