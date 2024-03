Por: El Colombiano

Un drama está viviendo Diego Botero, un campesino del municipio de Abejorral, quien asegura fue estafado con la venta de 12 cerdos. El afectado, según su testimonio, se trasladó al matadero de Sonsón con los animales, pero luego de entregarlos no recibió el pago correspondiente por ellos y para completar los animales terminaron sacrificados.

La semana pasada, Diego realizó una publicación en Facebook ofreciendo los cerdos y de inmediato un hombre, que se identificó como Héctor Ruiz, lo contactó y le solicitó información sobre el estado de los cerdos, incluso le pidió fotos y videos. Inicialmente, este sujeto quedó en ir a ver los animales, pero nunca apareció.

Posteriormente, Héctor contactó de nuevo al campesino y le pidió que llevara el ganado porcino, inicialmente, a la planta de sacrificio de Amagá. Sin embargo, luego cambió de opinión y solicitó que la entrega fuera en Sonsón.

Así las cosas, el pasado lunes, 25 de febrero, Diego llevó los 12 cerdos que iba a vender hasta Sonsón. Cuando ya se encontraba en este municipio, el supuesto comprador le avisó que llegaría otra persona a verificar la calidad de los animales, se trataba de un hombre, quien aprobó la mercancía y el campesino se trasladó a la planta de sacrificio para realizar el pesaje de los porcinos.

Para finalizar el proceso, Diego le envió una foto a Héctor esperando que le transfiriera el dinero pactado, pero dicha transacción nunca se hizo. Según Botero, el hombre, con quien se encontró en Sonsón, manifestó haber transferido a Héctor el dinero para pagarle al campesino.

En vista de que había sido víctima de estafa, lo único que Diego pedía era que le entregaran los cerdos nuevamente, súplica que no atendió el director del matadero, dijo el afectado, y los animales fueron sacrificados.

“Los cerdos valían $10.350.000. Lo que pasa es que el director del matadero puso problema para entregar los cerdos, no los entregaba ni vivos ni muertos, porque él decía que todo animal que ya esté ahí, que pase de la portería del matadero, tiene que ser sacrificado, que teníamos que tener una licencia de carnicero y nosotros no somos carniceros, somos campesinos que producimos cerdos”, contó Botero a EL COLOMBIANO.

Aunque “al director del matadero todas las autoridades le decían que no sacrificara los cerdos. Él fue el que se saltó las normas”, aseguró.

Como si fuera poco, desde el matadero señalaban que iban a destruir a los cerdos ya sacrificados. “Que solo se podían tener hasta ayer jueves y que ayer jueves los destruían, los incineraban o algo así, que ya no le servían a nadie”, agregó.

Debido a la apremiante situación, Diego no tuvo más remedio que recibir la mitad de lo que costaba la mercancía. “Entonces para no perder toda la plata, el carnicero me los compró, pero nada más me dio $5.600.000”, explicó.

Ahora el campesino solo espera que se haga justicia, no solo frente al hombre que lo engañó, sino también pide explicaciones sobre la actuación del director del matadero, quien decidió sacrificar a los cerdos sin tener en cuenta la solicitud tanto del campesino como de las autoridades.

Desde la Alcaldía de Sonsón manifestaron que se estarán pronunciando en las próximas horas sobre este caso.

