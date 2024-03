Por: El Colombiano

Una llamada de una mujer histérica tratando de engañar por dinero a un joven, que resultó ser un influenciador de redes sociales, revivió el fenómeno de las abundantes estafas y extorsiones telefónicas que se hacen desde las cárceles colombianas.

Con base en información policial, este es un recordatorio de los cuentos más frecuentes que montan estos tramadores para obligarlo a consignarles dinero.

1). La histérica que pide plata por una tragedia

En esta modalidad, una mujer que llora y finge un profundo dolor, pide ayuda para pagar una emergencia médica de una persona que supuestamente es pariente del incauto que contesta la llamada.

Este fue el caso que le ocurrió al influencer JuanDa, quien relató en sus redes sociales que le intentaron robar llamándolo desde una línea desconocida. “Una vieja preocupada, llorando, me dice: ‘¡Tu papá tuvo un accidente, necesito que nos envíes 600.000 pesos ya!’”.

“Me iban a robar, pero de la peor forma, dizque con mi papá, que me abandonó hace once años. A mí me importa un culo lo que le pase a ese man”, manifestó el influenciador.

Cuando la dramática estafadora se dio cuenta de que la farsa no estaba funcionando, colgó la llamada.

2). El falso contrato

Esta modalidad apareció en Colombia durante la pandemia de covid-19, y consiste en que un delincuente se hace pasar por un cliente para contratar los servicios de una persona en una vereda o pueblo alejado de la ciudad.

Los blancos de esta trampa suelen ser veterinarios, ingenieros forestales, agrónomos, limpiadores de piscinas, instaladores de antenas y jardineros, entre otros profesionales que por su labor deben trabajar en el campo.

Les piden el teléfono de un familiar como referencia, y cuando están perdidos buscando una dirección ficticia, llaman a ese ser querido para decirle que un grupo armado lo secuestró y pedir el pago de un rescate.

El familiar llama de inmediato al susodicho, pero como este se encuentra en una zona de mala señal, no contesta, y ahí es cuando empieza el pánico.

En otra versión de esta farsa, al profesional lo llaman cuando está en la carretera y le dicen que lo van a secuestrar, que lo están vigilando y que saben cómo está vestido, que consigne dinero o lo asesinan. Varias personas han caído en este macabro montaje.

3). El “tío – tío”

En esta forma de estafa, que requiere de la participación de dos tumbadores, un falso policía o agente de tránsito llama al incauto y le dice que su sobrino ha sido capturado con droga, armas o conduciendo borracho. Enseguida pasa al teléfono un joven desesperado, que dice “¡tío, tío, ayúdeme que no quiero ir a la cárcel!”.

El supuesto policía se ofrece a dejarlo libre a cambio de que le consignen “una pequeña colaboración”.

Por insólito que parezca, muchos ciudadanos han caído, según fuentes del Gaula, alegando que la voz del joven es idéntica a la de sus sobrinos. En estas situaciones, lo que ocurre es un acto de sugestión mental.

Según la Policía, la mayoría de estas llamadas provienen de delincuentes presos en las cárceles de Colombia, cuyas insuficientes medidas de seguridad facilitan estas actividades.

Recuerde que si usted es víctima de estos farsantes, antes de pagar es mejor asesorarse. Puede comunicarse a la línea 165 del Gaula de la Policía y línea 147 del Gaula Militar.

