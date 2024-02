Juan Sepulveda, un residente de Astrea, Cesar, denunció a EL PILÓN que durante los días 14 y 15 de febrero, individuos en motocicletas llevaron a cabo una campaña publicitaria mediante perifoneo en dicha localidad y en Arjona, promocionando supuestas ofertas de empleo altamente remuneradas para conducción. Sin embargo, las personas contratantes solicitaron dinero para diversos aspectos del proceso, y ahora no responden.

Según el afectado, después de enviar su hoja de vida, un individuo identificado como Jean Carlos Oviedo lo contactó para comenzar el proceso de contratación. Sin embargo, más tarde se le informó que su licencia no era válida para conducir camionetas, por lo que debía transferir la suma de $ 1.350.000 a otra persona llamada Héctor Rojas para obtener el permiso, una transacción que se llevó a cabo.

Posteriormente fue informado de una supuesta multa que le impedía trabajar, ofreciéndole la misma entidad eliminarla por $ 578.000, de los cuales solo pudo reunir $ 410.000. A pesar de estos pagos, ha pasado un tiempo considerable sin recibir respuesta alguna.

Por temor a perder su dinero, Juan Sepulveda presentó una denuncia ante la Fiscalía. Señala Sepulveda que antes de realizar los trámites, consultó con el secretario de Gobierno de Astrea, quien le aseguró la legitimidad del proceso. “Dado que me aseguró que el trabajo era genuino, proporcioné todos mis datos y envié el dinero“, afirmó Sepulveda.

“El señor Jean Carlos me dice que como el dinero no se lo transfirió directamente a él, debería responder el señor Héctor, cuando fue Jean Carlos quien me puso en contacto con él”, explicó Sepulveda, quien afirma que otras tres personas también han sido estafadas de manera similar.