Más del 85 % de las veces que se lleva a cabo un cambio de trabajo, ha sido gracias a alguna red de contactos, ya sea familia, amigos, excolegas, entre otros.

El nuevo año trae consigo muchas aspiraciones, entre esas, se contempla el cambio laboral como una de las primordiales, y para nadie es un secreto que encontrar el trabajo ideal o dar el salto hacia una nueva oportunidad puede resultar desafiante.

(Lea también: Ofertas de trabajo remotos en bancos y otras empresas: requisitos y cómo aplicar)

Andrés Alvarado, Director Ejecutivo de LHH Recruitment Solutions, -empresa del Grupo Adecco-, afirma que “en lo que respecta a Colombia, las tendencias dentro del mercado laboral para el 2024 seguirán marcadas por una coyuntura de incertidumbre bastante fuerte”.

Para el próximo año, se prevén oportunidades y desafíos para los profesionales enfocados en pensar en alternativas que contemplen el bienestar y desarrollo; el tema de Inteligencia Artificial; seguida de la orientación hacia la diversidad e inclusión, y, por último, el liderazgo enfocado hacia la gestión del desempeño; habilidad que las organizaciones van a estar buscando dentro de los perfiles para el 2024.

Estrategias para optimizar la búsqueda de trabajo

Resaltar la especialidad, conocimiento y expertiz: exponer los logros para demostrar cómo se puede agregar valor en esas nuevas oportunidades laborales.

exponer los logros para demostrar cómo se puede agregar valor en esas nuevas oportunidades laborales. Enlazar su perfil con el propósito de las organizaciones: es ahí donde se marca la diferencia principal para sacar mayor provecho de esa experiencia, viviendo un trabajo soñado y unas oportunidades de desarrollo en sintonía con las metas personales.

es ahí donde se marca la diferencia principal para sacar mayor provecho de esa experiencia, viviendo un trabajo soñado y unas oportunidades de desarrollo en sintonía con las metas personales. Destacar las habilidades blandas y fortalezas: aparte de enmarcar la hoja de vida para que vaya al grano y estar afín con el perfil que describe la vacante, es importante enfatizar cómo se quiere impactar a la organización si se es el elegido para el cargo, demostrando el liderazgo y la cercanía de la gente.

aparte de enmarcar para que vaya al grano y estar afín con el perfil que describe la vacante, es importante enfatizar cómo se quiere impactar a la organización si se es el elegido para el cargo, demostrando el liderazgo y la cercanía de la gente. Acudir a un coach para el gerenciamiento de carrera: existen firmas deoutplacement,en donde ayudan al profesional a buscar contactos, entendiendo cuáles son las oportunidades a las que se quiere aplicar versus las que existen dentro del mercado laboral.

existen firmas deoutplacement,en donde ayudan al profesional a buscar contactos, entendiendo cuáles son las oportunidades a las que se quiere aplicar versus las que existen dentro del mercado laboral. Fortalecer el networking y conexiones profesionales: esta es la estrategia más importante a la hora de buscar trabajo, ya que va más allá de estar en contacto, buscar oportunidades y aplicar dentro de las redes de las fuentes de empleo o de los headhunters.

(Lea también: Trabajo sí hay: Colgate-Palmolive lanzó vacantes y hay varios cargos disponibles)

Lo primero es ponerse al tanto con la red de contactos, tales como ex jefes, ex parejas, ex subalternos, compañeros del colegio y universidad. Luego, hay que trabajar y apalancar ese networking, por ejemplo, desde LinkedIn se pueden comenzar a integrar todas las conexiones mencionadas anteriormente y estar siempre presente, ya sea interactuando tanto digital como presencialmente.

Evaluar las empresas elegidas: Antes de aplicar a las vacantes, se debe valorar a la compañía, realizando una búsqueda de ella por medio de diferentes herramientas en donde estas son calificadas directamente por sus colaboradores; preguntando sobre la cultura a personas conocidas de la industria, e incluso, indagando acerca de los líderes, que son quienes aportan directamente al desarrollo y con quien se trabaja el día a día.

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.