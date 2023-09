La revista Semana, el medio de comunicación más leído del país, le dedicó su portada de sábado a una nota en forma de pregunta: “¿Corrupción en el Metro de Bogotá?”.

La filtración de un expediente de la Fiscalía asegura que, supuestamente, estarían usando el proyecto para cobrar coimas por hasta por 10.000 millones de pesos. Además, que, presuntamente, esa plata iría a parar en manos de la Alianza Verde, donde militan la alcaldesa Claudia López y la senadora Angélica Lozano, su esposa.

La investigación no tiene pruebas contundentes de que esto sea real, y se basa solo en un expediente de una investigación preliminar (no formal) de la Fiscalía, sin fuentes o intentos de contrastar la filtración que publica. No publica los audios y ni siquiera consulta a las personas involucradas, como López, Lozano, la Alcaldía y su Empresa Metro o el consorcio chino. En cambio, deja un manto de duda sobra la obra más grande en el país.

Luego de la publicación, hubo pronunciamientos de la alcaldesa, y del consorcio que construye el metro. También de políticos encampañados, como el exsenador Gustavo Bolívar, que da por hecho que hubo corrupción, o Carlos Fernando Galán que trata de desmarcarse de la alcaldesa pidiendo “celeridad” a la investigación.

Este informe se da en plena campaña electoral, en la semana en que el gobierno de Petro hará una “toma de Bogotá” y una marcha que liderará Bolívar, quien ha propuesto modificar la primera línea del metro. Pero la investigación tiene, por ahora, cinco grandes vacíos que expone así La Silla Vacía:

1. La fuente principal supone, pero no está segura

Según la publicación de Semana, Silva dice que un chino, a quien llama Dong o William, le dijo que tuvo que pagar 6.000 millones de pesos en coimas. Pero en la misma publicación es visible que Silva hace suposiciones y conjeturas sin sustento de a dónde va el dinero del que supuestamente le habla el chino, como se ve en estas frases que reproduce Semana de una conversación de Silva con un familiar:

“Yo le dije, oiga, dígame, este señor Dong, dígame para quién es tal, dijo ‘no sé, no sé’ (…) no quiso decir, pero era para la Alcaldía de Bogotá, pa’ allá, pa’ esta vieja, pa’ que ayude al Congreso a la señora de ella, a la señora de la alcaldesa”.

También en estas frases se hace evidente la suposición de Silva:

“Los chinos le dieron 6.000 millones, me imagino que a Claudia, (…) para que saliera al Senado la esposa con los verdes… la Lozano”. Y “les tocó girar 6.000 millones no me quisieron decir para quién”.

2. No se sabe de qué contrato están hablando

La revista dice que se pagó una coima por 6 mil millones y otra por 4 mil millones de pesos en la firma de un contrato para la construcción del Metro de Bogotá. La inconsistencia está en que las grabaciones de las que hablan son de principios del 2022 y la licitación del metro de Bogotá se hizo a finales de 2019, bajo la Alcaldía de Enrique Peñalosa.

La alcaldía de López adelanta la licitación de la segunda línea del metro. Pero ya es un hecho que su gobierno no alcanza a dejarla contratada. Así que no se entiende a qué contrato se refiere Semana, y su artículo no hace ningún intento de explicarlo.

En un apartado de las transcripciones se habla de que el contrato en cuestión sería por 500 mil millones de pesos y para “la totalidad del metro en movimiento, los 6 millones de cubo (sic)”. Se trata de la frase que más describe el contrato, pero que tampoco es clara. El metro solo necesita mover 1,3 millones de metros cúbicos de tierra. En caso de que se refieran a esa tarea, no se entiende por qué habría que contratar la remoción de seis veces lo que requiere la obra.

El consorcio que ganó la licitación Apca Transmimetro puede subcontratar obras con otras empresas. Eso es común en las licitaciones públicas. Pero esos subcontratos solo corresponden al consorcio, por eso no se entiende cuál es la relación con la alcaldesa o de la senadora Lozano.

Ángela María Orozco, la exministra de Transporte de Iván Duque, recordó que la Empresa Metro de Bogotá, que hace parte de la Secretaría de Movilidad, no puede contratar. “Es solo supervisora del cumplimiento del contrato”, dijo.

De hecho, la Empresa Metro ya sancionó al consorcio por no haber entregado los estudios de ingeniería de detalle. Y según ha explicado en otras oportunidades, los pagos que hace el Distrito al consorcio por la construcción del metro se dan después de las entregas de parte de las obras.

Hasta ahora no hay un contrato que aparezca en la página de contratación estatal de la Empresa Metro por esos montos desde el 2022, según revisó La Silla Vacía.

3. No se sabe quién es el protagonista de la denuncia

La mayor parte de la publicación se basa en una transcripción de unas conversaciones de José Joaquín Silva Ardila. Supuestamente, es un extrabajador pensionado del Ministerio de Transporte. Pero según el Mintransporte, nunca trabajó ahí.

Fue asesor en los años 70 de lo que se conocía como el Ministerio de Obras Públicas.

En todo caso, la exministra Orozco explicó que ni el Ministerio de Transporte ni funcionario alguno del mismo participa o influye en la ejecución del contrato, “luego no se entiende qué rol podría jugar un supuesto exfuncionario del ministerio en el tema”.

4. No se sabe quién es Dong, ni si hace parte del consorcio

En las transcripciones que publicó la revista se habla de un ciudadano llamado Dong o William que sería el que hace el pago de coimas. Pero en el mismo expediente hay dudas aún sobre su origen. Dice que “al parecer” es de origen asiático. Y que aún no han podido saber todo lo que dice porque necesitan a una persona que hable mandarín para contar con la conversación completa.

Más allá de la nacionalidad de Dong, no es claro si hacía parte del Consorcio, Apca Transmimetro, que construye la primera línea.

El consorcio publicó un comunicado asegurando que ninguna de las personas que menciona la publicación hace parte de la empresa. También asegura que no han dado poder a alguno a un particular para que los represente en negociaciones sobre el metro.

William Quian Dong es empresario de Dovar, una empresa de colombianos y chinos que se dedica, según se lee en la página web, a obras hidráulicas, puentes, agrícolas y eléctricas, proyectos ferroviarios, terminales y aeropuertos, ingeniería de carreteras, tren ligero y metro, entre otros. La Silla revisó en el Secop y no han contratado con el Distrito ni con el Estado, aunque sí visitaron proyectos estratégicos en Caldas, en 2022. La empresa, según su Cámara de Comercio, tiene un capital de solo 20 millones de pesos.

El consorcio niega haber subcontratado con esa empresa o con Dong.

Se supone que Silva tiene acceso a esta información de las supuestas coimas porque le iba a vender una oficina a Dong. Tampoco es claro en dónde, qué metraje tiene el inmueble o qué valor tenía la oficina que Silva estaría vendiendo. Y el consorcio Apca Transmimetro dijo que no ha comprado ningún inmueble en Colombia.

5. No es claro el papel de Diego Castiblanco

Semana cuenta que la investigación empezó en Yopal en la persecución de “al parecer” una banda de narcotraficantes.

Dice que la Fiscalía interceptó a un hombre llamado Diego Castiblanco, que habla con otros hombres, Rodolfo y “el Ingeniero”, sobre un pago de 4.000 millones de pesos a políticos para quedarse con un contrato del metro. De ahí que el ente de control haya decidido compulsar copias a la Corte Suprema de Justicia para que investiguen. La pesquisa apenas van en una etapa muy incipiente, y a algunos de los involucrados apenas los están notificando esta semana.

La senadora Lozano le dijo a La Silla que a ella ni siquiera la han notificado y se pregunta: ¿Por qué si esto lo tiene la Fiscalía desde marzo de 2022 esperaron hasta ahora para compulsar?

Aunque la revista dice que hay otras pruebas físicas, el medio no las publica ni explica en qué consisten.

