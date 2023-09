Este sábado 23 de septiembre se conoció un expediente que reposa en la Fiscalía y en el que se menciona que se habrían hecho pagos irregulares de más de 10.000 millones de pesos para la construcción del Metro de Bogotá.

Según lo compartido por Semana, el presunto caso de corrupción involucra a un exempleado del Ministerio de Transporte, a un ciudadano chino, a Claudia López y a Angélica Lozano, ya que los aparentes pagos se habrían hecho para campañas políticas antes de las elecciones al Congreso.

Al respecto, la propia alcaldesa de Bogotá se pronunció en su cuenta de X (antes Twitter) con un extenso comunicado y aseguró no tener nada que ver con el mencionado escándalo. De hecho, señaló que el contrato para la megaobra fue adjudicado del 16 de octubre de 2019 y se firmó el 27 de noviembre de 2019 durante la administración de Enrique Peñalosa.

“La única actuación del actual gobierno de Bogotá en relación con el contrato de concesión adjudicado en 2019 ha sido hacer seguimiento y verificar su cumplimiento”, se lee en una parte del escrito.

El Metro de Bogotá no tiene reversa ni duda de transparencia. El Metro y mi defensa al mismo han sido objeto de una constante disputa política con el propósito de desprestigiarlo y pararlo. Que Semana reproduzca en portada sin ninguna verificación, contrastación o soporte de… pic.twitter.com/5kdgG3vH1d — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) September 23, 2023

Allí también se menciona que la Alcaldía le impuso una multa por 1.885 millones de pesos al concesionario MetroLínea1 por el incumplimiento en la entrega de la ingeniería de detalle del proyecto, por lo que el concesionario se puso al día y la obra avanzó después de ello.

“La alcaldesa Claudia López, la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Empresa Metro no han cedido ni cederán a ninguna difamación, bodega, o presión indebida para frenar la obra más esperada y necesaria para los bogotanos. El Metro de Bogotá no tiene reversa ni duda de transparencia”, concluyó el pronunciamiento de la mandataria.

Por qué se dice que habría corrupción en el Metro de Bogotá

La revista mencionada compartió un documento en el que se registran conversaciones de José Joaquín Silva Ardila, exempleado del Ministerio de Transporte, y a William o Dong, un ciudadano chino con el que habla de entregas de dineros irregulares.

Según recoge el medio, se habló de 6.000 millones de pesos que irían “a los verdes” para financiar campañas políticas y así ser favorecidos en contratos del Metro.

“Una persona de nombre Diego habla con Silva Ardila [y le dice]: ‘Estuve precisamente reunido con los chinos que van a hacer el metro… comentando con ellos, ahí nos tomamos unos whiskies, ahí conversando, y mostrándome que les tocó girar 6.000 millones de pesos para no sé quién ahí, no me quisieron decir, ahí con su trabalenguas, pero se los giraron ahí a la alcaldesa pa’l contrato, eso está todo corrupto’”, describió la revista.

Semana mencionó que en la misma conversación se habló de que los chinos giraron 3.000 millones de pesos un lunes y debían hacer otro pago por el mismo valor el jueves siguiente.

“‘Yo no sé, pero eso para el partido ese Verde donde ella participa, eso fue para el Partido Verde, para elegir seguro a la señora de ella, a la que está en el Senado… a la distinguida dama, dama de cortesía de la alcaldesa, entonces de seguro es para la campaña para ella, esa plata, esa plata era para la campaña de ella’”, habría señalado Silva Ardila en la llamada.

La Fiscalía tiene en su poder varias grabaciones en las que el exfuncionario se habría referido a lo que los ciudadanos chinos habría hecho para salir beneficiados en las obras del Metro, por lo que las investigaciones se están adelantando para resolver el caso.

