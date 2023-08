A través de un video publicado en sus redes sociales, el cantante de música vallenata ‘Luifer Cuello’ se pronunció luego de que un medio de comunicación nacional lo confundiera con su colega ‘Luisra’ Solano y asegurara que él había sido el artista que atacó a su mánager en Barranquilla el pasado lunes 28 de agosto.

La revista Semana usó una foto del intérprete de ‘Una salidita’ para ambientar la nota publicada en su página web, hecho que molestó al cantante, que fue alertado por sus seguidores por este error del medio.

“No tienen porqué utilizar una foto mía para referirse a ese tema, de pronto están confundidos y colocaron la foto equivocada, pero mucha gente que no conoce la noticia bien y no conocen al artista vayan a pensar qué fui yo el que atacó el mánager y tuvo ese inconveniente. Yo no me meto con nadie, simplemente hago contenido para todos ustedes, pero últimamente me están metiendo en muchos bochinches y lo único que hago es trabajar día a día para sacar a mi familia adelante y a mi equipo de trabajo”, dijo Luifer Cuello.