Pocos minutos después de que la alcaldesa de Bogotá se pronunciara en un extenso comunicado sobre el presunto escándalo del Metro de Bogotá que fue publicado por Semana y que al parecer la salpicaría, la directora de dicho medio hizo lo propio y le contestó directamente.

Según mencionó Claudia López, la revista reprodujo “sin ninguna verificación, contrastación o soporte de veracidad una retahíla de rumores de unos sujetos tomando whisky”, haciendo referencia a las grabaciones que, según la publicación, tiene en poder la Fiscalía y en las que se menciona el nombre de la alcaldesa, el de Angélica Lozano y el Partido Verde.

Esto no cayó bien en la periodista vallecaucana, quien inmediatamente salió a responderle a la mandataria asegurando que la revista que ella dirige “hizo lo que tenía que hacer”.

“Alcaldesa Claudia López, no debería responder como aquellos dictadores que atacan a la prensa cuando sencillamente los periodistas hacen su trabajo. Eso es peligroso para la democracia y la integridad de los reporteros”, indicó inicialmente Vicky Dávila en un trino publicado en su cuenta de X (antes Twitter).

Alcaldesa @ClaudiaLopez no debería responder como aquellos dictadores que atacan a la prensa cuando sencillamente los periodistas hacen su trabajo. Eso es peligroso para la democracia y la integridad de los reporteros. SEMANA hizo lo que tenía que hacer: publicar la noticia.… https://t.co/c7NXIXgVC5 — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) September 23, 2023

La comunicadora señaló que hay hechos, grabaciones, protagonistas identificados, millonarias coimas y documentos oficiales de los fiscales y la Corte que respaldarían lo informado por el medio sobre lo que habría detrás de la construcción del Metro de Bogotá.

“Recuerde que usted promovió la consulta anticorrupción alcaldesa y ha sido implacable con los corruptos. Ante estos hechos, no culpe a los periodistas que estamos haciendo lo que nos toca. Aquí no hay tal “difamación” en su contra, cómo usted afirma. Aquí hay unos indicios gravísimos que, le guste o no, hay que investigar y que los periodistas estamos en la obligación de publicar”, concluyó Dávila.

Qué respondió Claudia López a Vicky Dávila

La respuesta de la alcaldesa no tardó en llegar y por medio de la misma red social mencionó que la directora de Semana “insiste en su mentira y en reproducirla”.

“Si hubiera verificado sus supuestas fuentes e informaciones sabría que la Empresa Metro NO hizo ningún contrato ni adjudicación para la construcción de alguna obra relacionada con el metro en 2022 […]. No voy a ceder a ninguna difamación, bodega ni presión para parar el metro de los bogotanos. El Metro no tiene reversa ni duda de transparencia”, escribió la mandataria.

Pero allí no quedó todo, pues aseguró que la contratación del Metro no tiene nada que esconder y señaló a la periodista de “difamación”.

“Su difamación no tiene fundamento alguno. Solo es un medio para cazar likes, tráfico y monetizar para Semana. Es una retahíla de rumores sin sustento para difamarme y desprestigiarme a mí, a mi Alcaldía y al Metro”, agregó Claudia López.

Acá, el trino de la alcaldesa:

La contratación del Metro para sus labores técnicas misionales es pública, vigilada, auditada y no tiene ninguna tacha ni nada que esconder. Su difamación no tiene fundamento alguno. Solo es un medio para cazar likes, tráfico y monetizar para Semana. Es una retahíla de rumores… pic.twitter.com/d1REcfBmXz — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) September 23, 2023

