Vicky Dávila, dura recientemente contra Gustavo Petro, puso sobre la mesa una queja en contra de Despegar, a la que le envió un mensaje por un caso que hizo público a través de redes sociales.

La periodista etiquetó desde su cuenta personal de X (antes Twitter) a la mencionada empresa de viajes para cuestionarla por la complicación que afirmó sufrieron unos usuarios en Colombia.

“Despegar, hay una familia en Cali que compró en mayo tres tiquetes para irse de viaje a Europa con mucho sacrificio. Pero esta semana han sufrido una pesadilla”, indicó en el arranque de su mensaje.

Dávila, criticada hace poco por Daniel Coronell, ofreció detalles del caso por el que envió su señalamiento, aunque no dio la identidad de las personas presuntamente afectadas este miércoles 20 de septiembre.

“Les dijeron que no tenían vuelo, luego que les devolvían la plata, después que viajaba el jueves. Hoy [20 de septiembre] no tienen vuelo y tampoco les devuelven el dinero. No hay derecho que abusen así de los usuarios”, indicó en contra de Despegar, que implementó pago con criptomonedas recientemente.

De hecho, la directora de Semana también etiquetó en esa publicación a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), entidad que ordenó medidas días atrás contra la aerolínea del Grupo San Germán Express para proteger a consumidores.

Precisamente, la SIC también fue contundente con Avianca por otro caso que se registró a nivel nacional, por lo que el llamado de atención de Vicky Dávila podría tener acogida en contra de Despegar.