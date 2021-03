Néstor Morales le preguntó a Hollman Morris por la información de que 12 menores de edad (de hasta 9 y 10 años) supuestamente fueron bombardeados en un operativo contra la disidencia de ‘Gentil Duarte’, denuncia que quedó en entredicho cuando Medicina Legal reportó que entre los cuerpos solo había uno de una menor de 16 años.

Al final de la entrevista, Morris le dijo a Morales que estaba en Villavicencio intentando llegar a la zona del bombardeo, pero que no tenía los recursos. El periodista de Blu Radio, director del programa Mañanas Blu, le ofreció que hiciera reportajes imparciales “bien hechos” y esa emisora se los compraba.

El comunicador continuó diciendo que Morris estaba “utilizando un canal de YouTube para decir que hace periodismo, y hace campaña política”, que le parece legítimo.

“Ahí faltas al respeto, como es una característica tuya, Néstor. Tienes que quitarte esa costumbre de faltarle el respeto a la gente” contestó Morris, que aseguró que él ha dicho que hace periodismo desde un canal que tiene mirada progresista, e instó a Morales a que cuando diga información sobre el Gobierno recuerde que es “el cuñado del presidente Duque”.

Eso calentó los ánimos de Morales que aseguró que eso no es un descubrimiento, como sí lo fue, dijo, que Morris “quedó rajado como periodista”.

“Néstor, tú no me vas a decir ni me vas a dar clases de periodismo, por favor. Tú no me vas a decir que me rajas como periodista. Yo te respeto. Tú estás emitiendo unas opiniones personales. Medicina Legal saca un informe que es respetable. […] Pero hasta que no aparezcan los niños, no me puedo casar con el informe de Medicina Lega”, dijo Morris.