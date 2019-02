Así lo dio a conocer W Radio, que dijo que el senador Gustavo Petro envió con su abogado “una excusa médica de su psiquiatra”, y que allí argumentaba que “tiene una incapacidad de cuatro días por un medicamento que le fue suministrado”.

No obstante, la cadena radial explica que este documento no fue validado por el magistrado del caso debido a que la emitió un médico particular, y no una EPS.

Petro se excusó así y no asistió a la conciliación, que está relacionada con una denuncia por injuria y calumnia que interpuso la hoy vicepresidenta Marta Lucía Ramírez por un trino, de 2018, en el que el político la señala de ser presuntamente responsable de lo que ocurrió en la Operación Orión.

A través de su cuenta en Twitter, Petro dijo, según la emisora: “Dado que la operación Orión fue un delito de lesa humanidad en la comuna XIII de la ciudad de Medellín y estuvo bajo el mando de Marta Lucía Ramírez, han escuchado ustedes hacerle esa pregunta a algún periodista de Colombia? (sic)”.

El artículo continúa abajo

Ahora que fracasó la conciliación, Petro será llamado a interrogatorio por este caso, mientras que la defensa de Ramírez rechaza la afirmación y dice que el senador aparentemente ya había faltado a otra citación.

La F.M. recuerda que esta operación se dio entre el 16 y 17 de octubre de 2002, en la Comuna 13 de Medellín, y que según el testimonio que entregó el exjefe paramilitar alias ‘Don Berna’ grupos paramilitares habrían apoyado esta intervención militar.

También, la emisora cita una columna de El Tiempo que firma el periodista Vladdo (Vladimir Flórez), en la que se dice que Ramírez era ministra de Defensa en ese entonces y que el general en retiro Mario Montoya comandaba la IV Brigada del Ejército en Medellín.

Cabe recordar que el general en retiro Montoya se sometió a la JEP para contar toda la verdad.