Esta particular situación, conocida por Noticias RCN, se suma a los polémicos comparendos aplicados por los uniformados y sujeto a las normas estipuladas en el nuevo Código de Policía.

En esta ocasión, el joven asegura que corrió por algunos metros dentro del sitio público para alcanzar su transporte y llegar a tiempo a su trabajo. No obstante, fue requerido por policías que le impusieron el comparendo.

Arias dice que le tocó cumplir una sanción pedagógica y, además, recibió una multa económica muy costosa. Así lo narró en el noticiero:

“Me parece ilógico pagar 833.000 pesos por algo que no hice. Solo iba corriendo hacia mi trabajo […]. Yo no tengo plata para pagar todo eso. Lo que me piden ahí, es lo que me gano en un mes. Entonces, me tocaría pagarlo sin derecho a comer nada ni pagar arriendo”.