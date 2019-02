La denuncia de Laura López llega en medio de la polémica que desató la multa de 800 mil pesos a un hombre por comprar una empanada en la calle y los recientes hechos en los que funcionarios de la Alcaldía rociaron Clorox a comida de un puesto callejero.

De acuerdo con el texto y videos publicados por la joven en la red social, a los uniformados “no les gustó nada que yo sacara mi celular y los grabara”, razón por la que “de una me señalaron, me pidieron mi cédula y me requisaron”.

Enseguida, López aclara que estudia artes visuales, “por lo que es normal que tenga un bisturí en mi bolso, que además estaba lleno de pinturas y pinceles, por lo que los policías claramente podían deducir que hacían parte de mi actividad diaria”.

Además del bisturí, Laura llevaba un cuchillo de cocina “para abrir unas latas de pintura, porque estaba trabajando en un mural”.

Al final, no solo 3 vendedores de la Plaza de Bolívar, en Bogotá, fueron multados, sino que Laura López también, pero por porte de arma blanca.

