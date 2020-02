José Francisco Tenjo, vecino del sector, le dijo a Noticias Caracol que el pequeño iba por una calle destapada en su carro de juguete. De acuerdo con el testigo, “parece que el cochecito se voltea y la camioneta lo arrolla”, haciendo que falleciera.

En este punto, surgen varios interrogantes sobre las responsabilidades y las acciones que no se tomaron para evitar la tragedia.

En primer lugar, los ojos apuntan a los padres del menor por una supuesta falta de cuidado control y vigilancia. ¿Cómo es que un niño de 2 años sale a jugar en horas de la noche a una vía que no tiene andenes y que no está delimitada?

No obstante, Caracol destaca en su informe que el niño transitaba con su mamá por ese sector del norte de la capital, por lo que el accidente pudo ocurrir en un breve descuido.

Por otro lado, se podría señalar al conductor de la camioneta que golpeó al niño. ¿Estuvo transitando descuidadamente y a alta velocidad por una zona residencial?

Sin embargo, de acuerdo con Noticias Caracol y las imágenes que difundió, el lugar del accidente no está pavimentado ni delimitado, lo que impediría, en gran medida, que el vehículo avance a gran velocidad.

Finalmente, el medio destaca que la falta de vías, de señalización y de andenes, sería la responsable del accidente.

En esa línea, los habitantes que viven cerca de la calle 189 con carrera Novena le dijeron al medio que han tratado de hablar con las autoridades para que les señalicen y arreglen sus calles, pues no tienen por dónde caminar.

“No hay apropiación, no hay espacio de andenes, no hay señalización, no hay [pasos] peatonales”, dijo Mónica Quilaguy, vecina de la zona.